I ragazzi del Laboratorio occupato Morion a Castello, dopo aver prestato aiuto ai residenti in occasione dell'acqua alta dello scorso 12 novembre, tornano in campo anche per l'emergenza coronavirus: «Da una decina di giorni offriamo il nostro servizio di volontariato consegnando a domicilio spese di prima necessità e farmaceutiche a chi ha difficoltà a muoversi, ad anziani, malati o convalescenti, persone i cui familiari abitano distanti e non possono ricevere altro aiuto - spiega Federica Toninello, che opera per la zona di Castello - Complessivamente riceviamo circa una ventina di richieste al giorno, alcune anche ripetute perché si è ormai creato un rapporto di fiducia. Siamo in quattro ad occuparci di questo servizio d ognuno di noi serve una zona specifica della città. Seguiamo tutte le norme sanitarie, indossando guanti e mascherine ed usando gel igienizzante sia durante la spesa che durante la consegna dei prodotti». La prenotazione della spesa si può effettuare dalle 15 alle 20 e la consegna verrà effettuata il giorno successivo dalle 10 alle 13. Ecco i contatti zona per zona: a Santa Marta e Dorsoduro Sara 3337645815; per Castello Federica 3400935805; per la Giudecca Giulia 3475722776; a Cannaregio Shanti 3518113513. (C.M.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA