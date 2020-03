Il sistema della consegna a domicilio può fare la differenza in questa situazione. Ne è convinta la Confesercenti metropolitana di Venezia e Rovigo che chiede al governo di prevedere specifici incentivi: «Tanti ristoratori si sono attrezzati autonomamente ma con un notevole sforzo - commenta il direttore Maurizio Franceschi (foto) -. Allora stesso tempo i grandi ipermercati che garantiscono la spesa online in questo momento hanno tempi di attesa di oltre venti giorni. Bisogna quindi investire in questo servizio per dare ai cittadini un sevizio più efficiente». Nei giorni scorsi l'associazione aveva lanciato anche un appello ai sindaci del veneziano e del rodigino chiedendo la sospensione dei tributi locali: e la proroga al 2021 delle scadenze del 2020, l'azzeramento dei tributi relativi al primo semestre 2020 e la rimodulazione degli importi dei tributi nel post emergenza per agevolare il riavvio. «La nostra Associazione ha condiviso, malgrado tutto, l'adozione dei provvedimenti governativi, in quanto unica soluzione utile a limitare drasticamente le possibilità di contagio tra la popolazione. Le imprese che noi rappresentiamo stanno tuttavia pagando oggi un prezzo altissimo, e versano in una condizione di crisi estremamente grave con il concreto rischio che buona parte di queste non riescano a ripartire al termine dell'emergenza - scrive nella missiva destinata ai Sindaci, Cristina Giussani, Presidente Confesercenti Metropolitana - Purtroppo, allo stato attuale, non abbiamo notizia di provvedimenti statali». M.Fus.

