La tua spesa a casa: Monica Mazzoccoli, presidente del Circolo cittadino di Fratelli d'Italia, fa tesoro della sua esperienza con il Covid. Il Circolo di Belluno del partito lancia infatti un'iniziativa che va incontro a chi si trova in quarantena, del tutto impossibilitato a svolgere le mansioni quotidiane e a recarsi al supermercato. Da sabato 5 dicembre e fino all'inizio delle vacanze di Natale Mazzoccoli e i gli altri iscritti si mettono così a disposizione di chi ha bisogno. «Sfruttando la mia recente esperienza ai domiciliari causa Covid ho capito che per chi è in quarantena e non può muoversi, tra le cose che creano più scompensi è proprio il non poter uscire per fare la spesa spiega la presidente -. Soprattutto se si è in 3-4 in casa e le scorte che hai si esauriscono più o meno nell'arco di una settimana. Quindi ci mettiamo a disposizione di chi è bloccato a casa. Sappiamo che alcuni supermercati danno la possibilità di ordinare la spesa da un sito o con una email, fare pagamento a distanza, ma non effettuano la consegna a domicilio. Nei paesi più piccoli sono organizzati un po' meglio, ma su Belluno c'è qualche problema. Per chi vive fuori Belluno, in caso ci contattassero, ci attiveremo comunque«. Le consegne verranno effettuate dopo l'orario di lavoro, nel pomeriggio. Per contattare il Circolo 0437-1956508 fdibelluno@gmail.com o attraverso la pagina Facebook Fratelli d'Italia Belluno Dolomiti. A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

