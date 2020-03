LA SPERANZA

FELTRE Tra i gesti d'affetto che arrivano a chi in questo periodo si trova in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus, ce n'è uno particolare, quello degli Smile i 5 fratelli Bonan: hanno tra i 7 e i 16 anni, e vivono a Vellai frazione di Feltre. Insieme hanno preso la canzone di Mauro Pagani, Domani, (un omaggio alle popolazioni dell'Aquila nel post terremoto) e l'hanno fatta loro, rivedendola nei contenuti, suonandola e cantandola a modo loro.

IL GRUPPO

«È il nostro modo di ringraziare tutti coloro che stanno lottando per la nostra salute, di incoraggiare chi sta soffrendo e invitare tutti ad avere pazienza e a tener duro!» spiegano i ragazzi. Sono Cristina (16 anni che si esibisce al pianoforte), Valerio (14enne chitarrista), Michela (11 anni al violoncello), Gabriele (9 anni il batteria) ed Erika (ha 7 anni è la più piccola della famiglia ed è la cantante). Cioè gli Smile.

L'IDEA

L'idea è partita da Cristina, liceale al Dal Piaz di Feltre, ma è bastato solo uno sguardo per convincere gli altri fratelli (studenti tra Rocca e le Canossiane). Insieme hanno già suonato e si sono anche esibiti in alcune occasioni in Agordino, terra d'origine di mamma Ilaria, e la domenica in chiesa in Duomo a Feltre. Cristina, Michela e Valerio suonano più di uno strumento. C'è feeling tra loro e tanta passione per la musica ma soprattutto una grande voglia di dare un segnale di gratitudine e speranza. Hanno lavorato per due settimane al testo, si sono divisi i compiti, le parti da cantare e suonare, il tutto in questa loro nuova quotidianità fatta di videolezioni e videointerrogazioni il mattino, compiti il pomeriggio e sala prove. Hanno cercato di citare tutti coloro che volevano ringraziare.

LA MAMMA

«Hanno rifatto tutto più volte non volevano dimenticare nessuno, nemmeno i camionisti - racconta mamma Ilaria - poi una volta caricato su youtube si sono accorti che non avevano ringraziato le commesse dei supermercati, volevano rifare tutto per inserire anche loro, ma lo sono idealmente». Alla fine è uscito il loro Domani pensato per chi combatte dentro il Santa Maria del Prato (molti sono anche genitori di compagni di classe o di amici) e per chi fa da supporto da fuori, stando a casa o gestendo attività di generi di prima necessità. Il modo di dire grazie di 4 adolescenti e una bambina cui Covid-19 ha permesso di frequentare solo poco più della metà della sua prima classe elementare che tanto aveva atteso. Loro hanno creato, suonato e cantato, papà Alberto tecnico informatico, ha filmato e la mamma ha supervisionato. Un lavoro di squadra che ha già raccolto in un giorno 6mila visualizzazioni su youtube e oltre 200 likes ma siamo solo all'inizio. Radio Più l'ha anche mandata in onda, quando mamma e papà l'hanno sentita si sono commossi pensando ai loro 5 figli cosi speciali. Grazie alla creatività del papà possiamo vederli meglio nel loro sito www.smilemusic.it. Nel 2011 erano andati anche a Mestre, accolti da Papa Benedetto XIV in visita nella nostra regione. Al pontefice avevano porto il calice. Ma Erika a quel tempo non era ancora arrivata.

Anna Valerio

© RIPRODUZIONE RISERVATA