LA SPECIALIZZAZIONEPAESE Mai come in questo momento in Italia si discute di grandi infrastrutture, lavori pubblici, manutenzioni. Tutte queste opere hanno una premessa comune: la necessità di realizzare ponteggi e impalcature perché operai e tecnici possano intervenire sulle strutture. È trevigiana una delle aziende più affermate, su scala nazionale e non solo, in questo campo ad altissima specializzazione: la Euroedile di Postioma. «Attualmente abbiamo in essere circa trecento cantieri» conferma il titolare Nereo Parisotto, alla guida...