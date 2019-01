CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SPARTIZIONEBELLUNO Dopo anni di tentativi, la Provincia è riuscita finalmente ad aggiornare i dati sui quali si fondano i criteri per la ripartizione alle nove Unioni montane bellunesi di una quota dei 15 milioni di euro incassati annualmente dai canoni idrici, ovvero soldi che i concessionari, Enel in testa, pagano agli enti pubblici per lo sfruttamento delle acque.FELTRINA E VALBELLUNAL'operazione, caldeggiata da tutti, in primis dalla Regione Veneto, ha scombinato i vecchi equilibri tagliando la fetta più grossa proprio all'Unione...