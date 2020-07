LA SPACCATURA

CAVALLINO-TREPORTI Per il momento sarà sfida a due, ma il terzo contendente sembra in arrivo. A contendersi la poltrona di primo di cittadino saranno il sindaco uscente Roberta Nesto, candidata della lista Patto Civico e Angelo Zanella, capogruppo di opposizione e candidato di Cavallino-Treporti per tutti, sodalizio che ha unito i gruppi di minoranza e nel quale è confluito anche l'ex sindaco Claudio Orazio. A scombinare i giochi potrebbe esserci una terza lista civica, il condizionale è ancora d'obbligo, formata dai leghisti della sezione locale che nei giorni scorsi hanno abbandonato la maggioranza e che potrebbero sostenere la candidatura dell'ex assessore Dora Berton, anche lei uscita dal gruppo Patto Civico.

A ufficializzare per primo la propria candidatura è stato Angelo Zanella, imprenditore agricolo, ex assessore nella giunta guidata dall'allora sindaco Erminio Vanin, attuale capogruppo tra i banchi delle minoranze, sarà lui a guidare la nuova lista formata dall'unione delle due civiche di opposizione, la lista Idea Comune e Cavallino-Treporti. «Riunire attorno alla mia persona - ha detto Zanella, durante la presentazione della sua candidatura - l'obiettivo di creare un nuovo soggetto politico è una soddisfazione enorme. Il nostro obiettivo è quello di realizzare un progetto nuovo per Cavallino-Treporti. Sono pronto a mettere a disposizione le mie sensibilità, le mie idee e tutto il mio entusiasmo per questa iniziativa. Le istanze dei cittadini sono fondamentali».

Scontata la scelta della prima cittadina uscente, Roberta Nesto, che ha ufficializzato la decisione di puntare al secondo mandato lo scorso gennaio. Dalla sua parte la lista Patto, la Lega provinciale, Fratelli d'Italia e Forza Italia. «In questi cinque anni ha ribadito la sindaca abbiamo avviato iniziative, progetti e dato risposta alle necessità dei nostri residenti. Sono tanti i risultati raggiunti, tutti improntati per il rilancio del territorio. Abbiamo affrontato e stiamo affrontando anche dei momenti difficili, come accaduto negli ultimi mesi. Mai come oggi il nostro slogan è i fatti più delle parole».

A incunearsi tra i due potrebbe essere la civica di marca leghista, come nei giorni scorsi ha fatto intendere l'ex segretario della sezione comunale Cristiano Smerghetto: «Non sosterremo il sindaco ha detto l'esponente del Carroccio litoraneo - abbiamo invece collegialmente deciso che a Cavallino-Treporti occorra presentare una civica a trazione leghista che coinvolga ampiamente la società civile». Sullo sfondo anche l'ipotesi della formazione della lista civica Uniti, lo scorso autunno annunciata da Giorgio Ballarin, per il momento però non ancora ufficializzata. (g.bab.)

