«La sovrintendenza lo ha bocciato Quello studio non ha un futuro»

PALAZZO BALBIVENEZIA C'è il parere negativo della Sovrintendenza sul tracciato dell'Alpe Adria, per questa ragione il progetto è fermo» a spiegarlo è Elisa De Berti, numero uno dell'Assessorato regionale alle infrastrutture e ai trasporti. Le sue parole di fatto chiudono ogni speranza sul futuro dell'opera. Da palazzo Balbi De Berti spiega però che lo sviluppo della viabilità è centrale per il futuro dell'intera regione.Che via d'uscita c'è per la provincia di Belluno?«Ben venga un progetto di prolungamento dell'A27. Noi non abbiamo...