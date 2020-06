LA SORPRESA

TREVISO Dimenticatevi scene da fine della guerra, con giovani ciondolanti per il centro finalmente a viso scoperto senza l'impedimento di quella che era diventata una spiacevole ma necessaria abitudine. Nella giornata che segna la fine dell'obbligo della mascherina all'aperto Treviso batte in cautela persino il presidente Zaia e sette sui dieci, forse addirittura otto, se ne vanno in giro travisati da quell'arnese di stoffa che forse ci ha salvati tutti e di certo ha messo il Veneto in testa alle Regioni che, con spirito di adattamento o capacità di fare tutti quello che i virologi dicevano di fare, si sono conquistate il diritto a buttarsi per prime il lockdown dietro le spalle e provare a riprendere un po' di normalità. Il capoluogo della Marca, teatro di scene terribili quando si è trattato di riaprire i bar, apocalisse annunciata della irresponsabilità da movida sregolata che correva il rischio di ricacciarci tutti indietro, ritrova oggi un senso di compostezza e soprattutto di timore per il virus che è ancora là fuori, piegato ma non vinto e pronto a rialzare la testa. Ci sorprende la quantità di persone che la mascherina continua a portarla. Non più un obbligo ma una scelta calcolata, proiettata su qualche settimana quando sarà più chiaro, indici del contagio alla mano, se il Covid 19 fa ancora paura o meno.

I FAVOREVOLI

«Io la metto perché mi sento più sicura - dice Francesca - aspettiamo i dati fra 15 giorni, forse un mese. L'ho indossata fino adesso, qualche giorno in più non fa la differenza, io così sto più tranquilla». Zaia e quella voglia di riaprire a ogni costo è capito e tutto sommato persino spronato a fare di più ma io sto con il governatore però questa non me la può togliere dice Francesco, che aggiunge: «Ha fatto (Zaia, ndr) tutte le cose che servivano e ci ha fatto uscire dall'emergenza prima che altri, ma questa precauzione non me la può togliere. Saranno pochi ma lì fuori ci sono ancora asintomatici, questione di dieci, forse quindici giorni e me la toglierò». Chi non ha smesso di prendere delle precauzioni sono i giovani e i giovanissimi. «A dire il vero - spiega Tommaso - io avevo capito che l'obbligo sarebbe venuto meno a partire da mercoledì...comunque è ancora presto, non metto in dubbio i dati sui contagi ma mi sento più tranquillo indossando la mascherina. E' una barriera, anche psicologica, rassicurante, messa tra me e il mondo esterno. Per qualche giorno andrà cosi, poi vedremo». E Valerio: «È passato troppo poco tempo, le aperture mi sembrano tutte molto improvvisate e legate più a motivi economici. Io la mascherina la tengo per il poco tempo che passo fuori casa, meglio essere tranquilli». «Sa una cosa - dice Paola - mi fa piacere vedere che così tante persone, malgrado sia stato dato il libera tutti, abbiano deciso di indossare la mascherina. E di questi, tanti sono giovani e questo mi rende ancora più felice. Non credo che il virus sia scomparso e che i pericoli di contagio siano venuti meno. Per esempio le aperture di cinema e teatri secondo me sono sbagliate, bisognava darsi un po' più di tempo». C'é poi la famiglia in cui lei mette la mascherina e lui no. «Ce l'ho in tasca» dice quasi imbarazzato e la signora spiega: «La metto quando incrocio delle persone, non si mai».

IL COMPLOTTISTA

E c'è l'irriducibile complottista, quello che la mascherina la tiene in mano pronta all'uso nel caso scattino dei controlli. «Pensavo foste dei carabinieri - sostiene Gilberto - io a questa cosa della mascherina non ho mai creduto, la mettevo perché dovevo e la toglievo subito. Anzi a pensarci bene è tutta la storia del Coronavirus che non sta piedi, ma oramai mi pare che sia finita». «Il trevigiano medio - è il pensiero di Alberto Cappelletto, titolare dell'omonimo negozio di scarpe in piazza dei Signori - sta dando prova di grande maturità. Oggi ho visto la gran parte delle persone indossare la mascherina per un senso di rispetto verso se stessi e soprattutto verso gli altri. E mi ha stupito vedere così tanti giovani. E' un gesto di grande civiltà che riabilita chi è stato ingiustamente messo in croce per la movida, una dimostrazione che pochi stupidi che non sanno stare alle regole non possono infangare una intera generazione che si dimostra più responsabile di quanto immaginavamo».

Denis Barea

