LA SORPRESA

MONTEBELLUNA Don Giovanni Gatto positivo al Covid. Paura per il parroco montebellunese trasferito in Abruzzo. Don Giovanni è risultato positivo al virus dopo un'operazione alla gamba. Ora per il parroco si prospettano 10 giorni di completo isolamento nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale dell'Aquila. «È una situazione molto triste ma grazie a questa esperienza vi potrò raccontare la mia battaglia per sconfiggere la malattia», dichiara don Giovanni. Il parroco da tantissimi anni in servizio a Tempera, in provincia dell'Aquila, aveva fatto il primo tampone giovedì 8 ottobre che era risultato negativo. «Lunedì scorso sono stato ricoverato all'ospedale del capoluogo abruzzese per un'operazione all'anca», racconta. L'intervento subito dal parroco in seguito ad una frattura scomposta dell'anca «è andato bene e sarei dovuto rimanere solo pochi giorni per la riabilitazione».

IL PROBLEMA

Invece sabato sera il medico ha comunicato al parroco l'esito del secondo tampone dove è poi risultato positivo. «Siamo tutti esseri umani - ammette don Giovanni - sinceramente alla notizia della positività mi è crollato il mondo addosso ma subito dopo ho pensato che non devo avere alcuna paura perché sono in ottime mani». Oltre al parroco, nello stesso reparto di Ortopedia dell'ospedale dell'Aquila, sono risultati positivi anche un altro paziente, tre infermieri e due medici ortopedici. «Sono stato trasferito ed ora mi trovo nel reparto di malattie infettive assieme ad un altro paziente che è qui da 21 giorni - continua - fino ad ora non sintomi eclatanti ma solo un po' di febbre che sbalza da 37.5 fino a 39».

SOLIDARIETÀ

Tantissimi i messaggi di vicinanza per il parroco montebellunese: «Mi hanno scritto tantissimi amici, e parrocchiani di Tempera - racconta don Giovanni - anche molti amici di Montebelluna per farmi sentire la loro vicinanza in questo momento così duro e difficile». Adesso il parroco resterà in isolamento per 10 giorni nel reparto di Malattie infettive e poi dovrà ripetere nuovamente il tampone sperando che il risultato dia esito negativo. «È stato lo slogan che abbiamo ripetuto in tutti questi mesi, quindi, sono sicuro che andrà tutto bene - chiude don Giovanni - cari amici pregate, pregate per me».

Vera Manolli

