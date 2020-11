LA SORPRESA

JESOLO «Abbiamo scoperto dai giornali di essere stati inseriti nell'elenco dei Covid Hotel individuati nella provincia di Venezia, ci aspettavamo una comunicazione preventiva». Le parole sono quelle di Matteo Rizzante, titolare delle due strutture ricettive scelte per ospitare persone positive asintomatiche ma che non possono rimanere in isolamento nella loro abitazione per il rischio di contagiare altre persone, soprattutto anziane.

VICINI ALL'OSPEDALE

Gli hotel che verranno utilizzati si trovano entrambi nel quinto accesso al mare di via Dante Alighieri, si tratta del Lucciola, un tre stelle con 26 camere e del Progresso che ha 12 unità abitative. Tutti e due si trovano a poca distanza dall'ospedale di via Levantina. Una circostanza quest'ultima che aveva fatto ipotizzare alla stessa famiglia Rizzante, che queste due strutture venissero messe a disposizione del personale sanitario in supporto come accaduto nella scorsa primavera. Ma ieri mattina è arrivata la conferma che gli hotel saranno usati per accogliere pazienti che devono concludere la quarantena e si trovano nell'impossibilità di rimanere nelle loro abitazione.

«La scorsa estate spiega Rizzante avevamo dato la disponibilità a diventare Covid Hotel alla Regione, ma senza ricevere più nessuna comunicazione. Lo scorso ottobre avevamo risposto a una richiesta dell'Ulss4 che chiedeva degli alloggi per medici e infermieri provenienti da fuori Comune in servizio all'ospedale di Jesolo. Esattamente come fatto la scorsa primavera abbiamo dato a disposizione i due hotel del nostro gruppo più utili a questo scopo».

CONFUSIONE

La scelta della Regione di inserire i due hotel jesolani nell'elenco dei Covid Hotel ha invece scombinato tutti i piani. «Si tratta di due vicende parallele aggiunge l'albergatore nei giorni scorsi noi ci eravamo accordati con l'Azienda sanitaria per accogliere il personale sanitario, da martedì la Regione ci ha indicato come Covid Hotel vista la domanda fatta ancora in estate. È stata una sorpresa perché non avevamo più ricevuto alcuna conferma, ora mi aspetto di ricevere i protocolli che dovranno essere attuati, il contratto e una serie di indicazioni. Nel frattempo ci siamo riorganizzati anche per trovare altri alloggi per il personale sanitario che ovviamente non potrà alloggiare in queste strutture, i costi saranno sempre sostenuti dalla Cej Onlus, che nei mesi scorsi aveva raccolto ingenti donazioni, e dal Comune». In questo senso ieri sono stati due gli infermieri arrivati da fuori Comune per i quali è stato necessario trovare un alloggio ma il numero potrebbe aumentare nei prossimi giorni. In ogni caso per i due hotel jesolani ora dovrà essere prevista una nuova organizzazione, visto che le strutture in questo periodo avevano comunque aperto le porte ad altri clienti. «Se fossimo stati avvisati prima, l'intera gestione sarebbe stata più facile». Da chiarire anche l'aspetto dei costi, che dovrebbero essere a carico del paziente. «Si parla di un costo base di 25 euro al giorno conclude l'albergatore ma non abbiamo certezze, anche in questo caso attendiamo delle indicazioni».

Giuseppe Babbo

