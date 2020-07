LA SORELLA

MOGLIANO «Era il mio fratellone, oggi se n'è andato via un pezzo di me». Carla Baldan, è la sorella gemella di Andrea. Lui alto e massiccio, moro, lei esile e bionda con gli occhi azzurri: «Non ci somigliamo per nulla, ma siamo legati in maniera speciale. Ecco, vede? parlo ancora al presente, non mi rendo ancora conto che sia morto. Quando i carabinieri di Mestre mi hanno chiamato e sono arrivata in caserma il tenente mi ha detto suo fratello non c'è più e mi è crollato il mondo addosso. Ma come si fa a sparare a bruciapelo a una persona in mezzo alla strada? Perché scendi con una pistola se uno ti suona il campanello? Capisco un alterco, possono volare anche parole grosse, ci sta per questioni sentimentali. Ma ci si può chiarire in tanti modi. No, questa è stata una esecuzione. Che adesso non mi vengano a dire che è stata colpa di Andrea. Se Andrea gli avesse sferrato un pugno come dice questo signore non si sarebbe più rialzato. Ora voglio che la giustizi a chiarisca tutto». È un fiume in piena, Carla, di dolore e ancor più di rabbia. Abita a Mogliano da quando si è sposata e lavora come chimico all'Arpav di Treviso. «Sa quanto è stato difficile dire a mia mamma di 81 anni, Adriana, che non rivedrà più Andrea, che glielo hanno ammazzato? Può immaginarlo? La mia famiglia è veneziana, e mia madre abita ancora a Dorsoduro, dove siamo cresciuti Andrea e io e Roberto e Luisa più grandi di noi. Andrea era una sagoma, solare, incapace di odiare, forse fragile, un gigante buono come lo chiamavano tutti».

IL COMPLEANNO

Pensa a quando, lo scorso anno, il 14 aprile, avevano festeggiato insieme i 50 anni: «Era un bravo padre e un gran lavoratore. Era stato un grande campione del lancio del peso, gli piaceva lo sport. Aveva sofferto molto per il divorzio dalla moglie, ma era andata così. Io non ho nulla contro mia cognata e anzi posso solo immaginare quanto possa essere disperata. Questo Covid è stato un disastro e la solitudine aveva provato Andrea. I figli non abitavano con lui e lui pur di stare loro vicino si era comprato una casa a 7-800 metri. Sì con un mutuo e lavorava tanto sulle barche per un'azienda di trasporti, la Simionato, mi pare. Andrea lo avevamo sentito una settimana fa, avevamo parlato di lavoro, di cassa integrazione. Viveva per i figli, due splendidi ragazzi di 18 e 15 anni che erano l'unica cosa che lo rendeva felice» (m.and)

