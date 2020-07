LA SOLUZIONE

TREVISO Praterie di tavolini, piazzette pedonali, coesistenza di arredi urbani non sempre integrata e nuovi galatei di vicinato: sono oltre 3000 i metri quadri di plateatici in città nell'epoca post Covid. Ca' Sugana ha deciso di tendere la mano al commercio e di consentire lo sviluppo di un'inedita metratura di dehors. Dopo il 18 maggio, data della riapertura dei locali, l'assessorato alle attività produttive si è messo al lavoro per varare misure inedite di sostegno. Ad oggi i numeri tracciano una geografia mai vista di soluzioni open air.

Ecco i dati nel dettaglio. «Alla riapertura 74 plateatici su 120 esistenti hanno chiesto e ottenuto la possibilità di estendere lo spazio esterno per 1566 metri quadri -fanno sapere da Ca' Sugana- A questi si aggiungono 60 nuovi richiedenti. Di questi 60, 57 sono autorizzati per 1528 metri quadri per un totale di oltre 3000 metri quadri. In totale sono 180 plateatici circa in città, tra vecchi e nuovi». I commercianti trevigiani ringraziano. «Se non avessimo la possibilità dello spazio esterno saremmo in crisi gravissima -conferma infatti Stefano Marangoni vicepresidente Fipe e titolare della pizzeria da Fausta- noi non abbiamo mai avuto coperti all'esterno: oggi abbiamo la possibilità di utilizzare parte del Portico Oscuro. E noto che il cliente ci chiede sempre di poter stare fuori. Sono una risorsa assolutamente necessaria».

Tutti i ristoranti del centro hanno optato per la soluzione plateatico: dal ristorante Da Alfredo- El Toulà, all'Incontro che ha inaugurato il giardino in Porta Altinia ai locali di vicolo Avogari, che hanno creato di fatto un nuovo angolo pedonale. Piazza dei Signori oggi è quasi interamente occupata dai tavolini, la Pescheria, piazza Santa Maria dei Battuti e Quartiere Latino pure. Mentre piazza Trentin, porta San Tomaso e Le Mura vedono la coesistenza di plateatici prevalentemente destinati al rito dello spritz. Tutte strategie per rispondere alla voglia del cliente di tornare a mettere il naso fuori di casa in completa sicurezza. A questo proposito il sindaco Mario Conte dal 19 giugno ha firmato l'ordinanza per disciplinare il consumo di bevande nella fascia notturna. Una misura che si è rivelata preziosa per evitare il liberi tutti e assembramenti potenzialmente pericolosi per la ripartenza del contagio e che è stata prorogata due giorni fa fino al 14 luglio.

«Ho firmato l'ordinanza di proroga per i gestori e per gli avventori, rispettivamente, di somministrare e consumare bevande all'interno delle aree autorizzate e nei plateatici, così da evitare assembramenti e confusione, in virtù delle disposizioni anti-Covid 19 vigenti - ha spiegato il sindaco- La misura, che avevamo concordato con le associazioni che rappresentano i commercianti e che è stata ampiamente condivisa per l'applicazione fino a metà luglio, è stata rispettata - salvo casi isolatissimi - dalla totalità dei locali e dei clienti che ringraziamo per il grande senso di responsabilità».

Qualche voce fuori dal coro si leva a sottolineare come la proliferazione di plateatici e tavolini non si rivelerà una misura risolutiva, nonostante il positivo impatto mediatico. «La crisi del centro storico era in costante peggioramento già prima della pandemia (anche se l'amministrazione fingeva di non e annunciava miracolistici interventi che hanno risolto ben poco)-commenta infatti Gigi Calesso- e il primo problema oggi per le attività commerciali riguarda gli affitti: ricordo, a tal proposito, che la Regione Lazio già mesi fa ha stanziato 21 milioni di euro per sostenere il pagamento degli affitti proprio delle piccole attività commerciali e artigianali mentre non mi risulta che la Regione Veneto abbia finanziato interventi analoghi».

