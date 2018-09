CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOLUZIONEROCCA PIETORE Basta pericolo valanghe, dal prossimo inverno anche i meno esperti dello sci potranno ritornare sulle piste di Rocca Pietore. Di nuovo sci, anche per i meno esperti, in Comune di Rocca Pietore. La strada che corre ai piedi della Marmolada, la provinciale 641 del passo Fedaia, sarà messa in sicurezza, contro la caduta di valanghe, e torneranno meta turistica sicura i due skilift Arei 1 e Arei 2, con relativa pista e rifugio. A farsene garante, in tal senso, è Paolo Saviane, in qualità di presidente del Comitato...