LA SOLIDARIETA'

VENEZIA A memoria d'uomo, da moltissimi anni a questa parte un Capo dello Stato non trattava il caso Venezia nel suo discorso di fine anno. È accaduto martedì sera, quando dalla sua scrivania al Quirinale Sergio Mattarella ha voluto dedicare una parte del messaggio proprio alla nostra città, pesantemente danneggiata dall'acqua alta del 12 novembre e dalla serie successiva che è durata fino alla Vigilia di Natale.

IL PRESIDENTE

«Torniamo con il pensiero - ha detto Mattarella - alle popolazioni delle città minacciate, come Venezia, dei territori colpiti dai sismi o dalle alluvioni, delle aree inquinate, per sottolineare come il tema della tutela dell'ambiente sia fondamentale per il nostro Paese».

Una dimostrazione di vicinanza, ma anche un monito nei confronti di chi si ostina a non considerare il tema del cambiamento climatico degno della massima attenzione.

LE INIZIATIVE

Da tutta Italia continuano a succedersi iniziative di raccolta fondi e donazioni spontanee. Una di queste ha riguardato diversi teatri a favore della Fenice.

«Siamo arrivati per adesso oltre i 200mila euro - commenta il sovrintendente della Fenice, Fortunato Ortombina - con gli incassi della Scala, di Verona, di Firenze. E domani (oggi per chi legge) a Roma fanno il Lago dei cigni, devolvendo l'incasso a noi. E con questo siamo nell'ordine dei 300mila. Abbiamo avuto 700mila euro dal Comune ed è positivo vedere che siamo sempre nel cuore della gente».

Da ieri è partito poi il numero solidale 45505 con il quale, mandando un sms, sarà possibile devolvere 2 euro al teatro da cellulari Tim e Coop voce. La sottoscrizione durerà fino a domenica.

«Io - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro - nel 1996 fui uno dei primi a versare dei soldi per la ricostruzione, 200 milioni di lire, e sono tra i fondatori della Fenice. La città cammina sulle gambe delle persone che le vogliono bene e per fortuna queste sono sempre di più».

IL TURISMO

« Ho avuto segnali positivi dagli albergatori - ha proseguito il sindaco - e per questo fine settimana ci sono prenotazioni. In questi giorni, comunque, ho visto bella gente. In questi giorni sono venuti molti giornalisti internazionali, venuti discretamente, grazie anche all'Ava, a Confindustria e alla Camera di commercio. Li abbiamo portati a vedere luoghi un po' particolari che non si vedrebbero passeggiando, come i libri finiti sott'acqua e varie altre situazioni».

Poi, Brugnaro, sta continuando i conteggi: «Di danni pubblici per la marea presenteremo al Governo un conto di 320milioni. I danni dei privati sono arrivati a circa 80 milioni e mancano ancora le chiese. Chiederemo quindi altri 60 milioni al Governo per l'emergenza, oltre ai 20 già garantiti. Poi, per i danni ulteriori, bisogna attendere quante risorse stanzierà il Governo. E restano i 150 milioni che abbiamo chiesto all'anno. Sono fiducioso - ha concluso - e filogovernativo, ma è bene che non si arrivi alla situazione delle autostrade. I danni ci sono e strutturali. E i privati devono avere le agevolazioni per i restauri».

DONAZIONI

A spanne, e in attesa della chiusura di numerose sottoscrizioni ancora aperte, a fine anno sono stati raccolti circa 5 milioni e mezzo grazie alla solidarietà spontanea. Nel dettaglio, ad esempio, il conto aperto dal Comune di Venezia aveva raccolto 758.662 euro provenienti da tutto il mondo. Il messaggio del disastro dell'acqua alta ha toccato tutti i Paesi. Save Venice, sta raccogliendo fondi negli Stati Uniti, che poi saranno versati nel conto del Comune. È di pochi giorni fa la notizia che il fondo costituito dalla Fondazione di Venezia, con il contributo di altre banche, ha raggiunto i 2 milioni e 400mila euro. I contributi potranno essere richiesti fino al 31 gennaio attraverso dei moduli che la Fondazione ha pubblicato sul suo sito.

Una raccolta fondi, ancora in corso, è stata aperta dall'università Ca' Foscari con un conto corrente. E poi ci sono gli aiuti spontanei. Si va dalla colletta del vicinato per la famiglia che ha perso la lavatrice (nei giorni scorsi sono stati consegnati elettrodomestici acquistati grazie alla partita di calcio benefica tra i gondolieri del Footballers Gondoliers Club e gli avvocati della Venezia Football Lawyers), alla colletta di Venessia.com e alla sottoscrizione per l'edicola delle Zattere finita in acqua. Tante iniziative impossibili da elencare tutte.

SMS SOLIDALI

Un'altra bella cifra, un milione e 200mila euro (dato di ieri del Comune), arriva da Clia, l'associazione delle compagnie di crociera, che ne farà dono al Comune affinché possa intervenire per ristorare i danni enormi patiti dalla città. Il Consorzio del Prosecco Doc ha donato alla città 100mila euro. E così ha fatto anche lo Stato di Taiwan. Circa mezzo milione è stato raccolto attraverso la donazione di tanti italiani attraverso il sms solidale al numero 45500 del ministero dei Beni culturali. Altri 213.915 euro sono stati donati dalla Siae a 28 tra biblioteche e librerie veneziane danneggiate dall'acqua alta. È stato lo stesso presidente, Giulio Rapetti Mogol a consegnare questi fondi. La cena alla Misericordia organizzata da Confindustria e che ha visto la partecipazione dello chef televisivo Alessandro Borghese, ha raccolto 119mila 300 euro, mentre 48mila 958 sono stati raccolti tra i clienti del gruppo Despar nel Triveneto e in Emilia Romagna che hanno destinato una piccola somma al momento del pagamento della spesa.

SPORT E VOLONTARIATO

La squadra di calcio Chievo Verona ha raccolto 10mila euro che ha consegnato al Comune. E, per restare in ambito calcistico, la Fondazione Otb di Renzo Rosso, dopo aver finanziato il restauro del ponte di Rialto, lo scorso 18 dicembre ha raccolto fondi a un evento di gala, il Christmas Charity Dinner, organizzato a Vicenza (Rosso è presidente del Lanerossi Vicenza Virtus), con numerosi vip, tra cui Melissa Satta, Kevin Prince Boateng e Paolo Rossi. Molte iniziative sono ancora in corso, come quella dell'Associazione veneziana albergatori che chiede, attraverso i suoi alberghi, un euro a ogni cliente da devolvere alla città. E come la mobilitazione delle attività economiche del Miranese, i dipendenti del Fondaco che hanno devoluto un giorno di stipendio alla città, il comitato The Venetian Heritage che ha coinvolto le boutique Pomellato e Bottega Veneta, la Legacoop del Veneto che ha promosso una raccolta fondi, alla quale non si è sottratta la Coop Alleanza 3.0, che pure ha subito grossi danni dall'acqua alta nei suoi supermercati.

Michele Fullin

