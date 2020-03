LA SOLIDARIETA'

TREVISO Unire le forze per dare sostegno a chi è più in difficoltà. Questa la scelta di Fondazione Oltre il Labirinto e dell'azienda agricola Nonno Andrea di Villorba che ancora una volta hanno fatto rete per dare un sostegno alle famiglie di persone disabili che, più degli altri, hanno in questi giorni d'emergenza delle grosse difficoltà nel riuscire a fare la spesa. Per questo motivo la Fondazione ha deciso di mettere il suo furgone gratuitamente a disposizione dell'azienda Nonno Andrea, per potenziare ancora di più il servizio di consegna a domicilio, ma soprattutto per garantire una corsia preferenziale nella consegna della spesa a famiglie in cui è presente una persona disabile. Tutte le informazioni che riguardano il servizio di consegna della spesa si possono trovare sui canali social delle due realtà. La partnership tra le due realtà non è nuova ed è ben consolidata: da tempo infatti Nonno Andrea aiuta i ragazzi con autismo della Fondazione Oltre il Labirinto in progetti di inclusione sociale occupazionale. Tra le tante linee progettuali attive, da ricordare Cuore Fondente di Nonno Andrea, la famosa crema spalmabile di nocciole interamente etichettata e confezionata dai ragazzi con Autismo della Fondazione.

AIUTARE, UNA PRIORITA'

«Aumentare tutti i sevizi possibili, soprattutto rivolti a chi è più debole e svantaggiato, è oggi un obbligo da parte delle Organizzazioni no profit del territorio -afferma Mario Paganessi direttore della Fondazione- La priorità per la popolazione è, adesso, rimanere a casa. Spetta anche a noi e non solo al Comune, aiutare chi è più in difficoltà». «Per noi -aggiunge Paolo Manzan, proprietario dell'azienda agricola Nonno Andrea- oggi è importante restituire il grande amore ricevuto in tempi recenti a tutto il territorio e soprattutto a chi ne ha più bisogno. La prova di senso civico e spirito di servizio deve accomunarci tutti nessuno escluso». L'azienda agricola Nonno Andrea infatti era stata incenerita da un rogo scoppiato la notte del 23 novembre scorso. Le fiamme divorarono il punto vendita e i magazzini dell'attività di Paolo Manzan, 53 anni ex presidente del Consorzio di Tutela del Radicchio, che in via Campagnole, a cavallo tra Povegliano e Visnadello e a ridosso dei cantieri della Pedemontana, ha costruito assieme alla moglie Sonia e ai figli Luca ed Eva una realtà apprezzatissima dai trevigiani di tutta la zona. La solidarietà fu enorme e unanime e dopo neppure una settimana Nonno Andrea riavviò l'attività.

