LA SOLIDARIETÀ

PRATA In questo drammatico e cruciale momento che l'Italia sta vivendo, il Consiglio direttivo della Pro loco Ghirano Porte Aperte ha ritenuto doveroso fare la propria parte a nome della comunità di cui è espressione, donando al Reparto di Terapia intensiva dell'Ospedale di Pordenone 10mila euro da destinare all'acquisto di attrezzature mediche.

«Pur nelle difficoltà che anche la nostra associazione deve affrontare - spiega il presidente della Pro ghiranese, Cesare Diana - ci siamo sentiti in dovere di contribuire alla causa, sperando che questo tristissimo periodo passi il prima possibile». Diana ricorda inoltre che la Pro loco ha inoltre raccolto e versato, grazie alla tradizionale cena sociale, 3.500 euro a favore dell'Aism e contribuisce al mantenimento dei beni ad uso comunitario, come ad esempio la Casa famiglia. Tre la altre attività, Diana ricorda il ripristino del capitello dedicato ai 7 giovani annegati nel 1951, danneggiato da un temporale lo scorso anno e, con il recupero di altri benefatori, il recupero del capitello di Sant'Antonio».

«Speriamo - aggiunge - che l'emergenza finisca in tempo per organizzare la cena sociale pro Duchenne programmata per il 23 maggio e, soprattutto, di riuscire ad organizzare l'attesissima Sagra del Baccalà, dal 25 settembre all'11 ottobre prossimi. Sagra, che fa confluire nella nostra frazione migliaia di persone. Infine, auspichiamo che la parrocchia, anche con il nostro patrocinio, aiuto/ e collaborazione, riesca ad organizzare la festa dei santi patroni Pietro e Paolo (festa delle contrade) a fine giugno».

Venuto a conoscenza del dono effettuato dalla Pro loco di Ghirano all'ospedale, il sindaco Dorino Favot ha voluto sottolineare come «In questo periodo di grande difficoltà dovuta al Covid-19, il gesto compiuto dalla Pro loco di Ghirano con la donazione al reparto di Terapia intensiva all'ospedale di Pordenone, costituisce una luce che si accende nel buio dei numerosi problemi che i sanitari sono chiamati ad affrontare tutti i giorni. Ai volontari della Pro loco rivolgo il mio più sentito ringraziamento per il grande esempio che hanno saputo dare, un esempio di solidarietà ed altruismo e che dimostra quanto grande sia il loro cuore. A tutti i cittadini rivolgo il più accorato appello ad osservare scrupolosamente le regole di questa emergenza, sia per la propria tutela sanitaria che di quella degli altri, sia per il doveroso rispetto che dobbiamo ai sanitari per il grande lavoro che stanno svolgendo».

Romano Zaghet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA