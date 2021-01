LA SOLIDARIETÀ

PORDENONE Gli oltre quattrocento pasti consegnati tra Natale e Santo Stefano e le decine di borse spesa a domicilio nei giorni tra Natale e Capodanno sono solo gli ultimi gesti solidarietà dei volontari della Croce rossa di Pordenone nel 2020. Per i circa cinquecento volontari del sodalizio guidato da Giovanni Antonaglia quello che si è appena chiuso è stato un anno di grande impegno soprattutto sul fronte della pandemia. Un anno che resterà scolpito nella memoria degli operatori che hanno prestato il loro contributo su diversi fronti si dai primi giorni della prima ondata di Covid nello scorso mese di marzo.

PIÙ FRONTI

Moltissime le attività svolte dalle diverse squadre. Dal supporto agli operatori sanitari negli ospedali nel controllo degli ingressi, in particolare nei Pronto soccorso dove veniva organizzato il pre-triage. E già dalla prima ondata la Croce Rossa ha svolto un ruolo cruciale nelle verifiche con i termoscanner nelle fabbriche per consentire ai lavoratori di operare in maggiore sicurezza. Infaticabile poi, soprattutto durante il lockdown ma anche nei mesi successivi, l'opera dei volontari - anche in collaborazione con il Comune di Pordenone - della consegna di borse della spesa in particolare a persone in situazioni di disagio economico e ad anziani impossibilitati a uscire di casa. Ma nei mesi di marzo e aprile il comitato della Croce Rossa di Pordenone è andato in soccorso anche in Lombardia, la regione che in quel momento era la più colpita e quindi quella che necessitava di maggiori rinforzi. E in quell'occasione anche da Pordenone sono partiti alcuni volontari. Nei mesi estivi l'attività e continuata alternandosi a periodi di formazione per i nei-volontari. Poi è arrivata la seconda ondata e l'attività degli operatori in tuta rosso-bianca è tornata ad essere nelle prime linee. Di nuovo in ospedali e case di riposo. Trasporto di anziani e supporto alle strutture sanitarie. Anche nel trasporto dei tamponi da analizzare nei laboratori in altre aree della regione. E ancora controlli e verifiche nelle fabbriche. Negli ultimi due mesi, in particolare, sulla base di un accordo con Confindustria Alto Adriatico (e la collaborazione con una cooperativa di medici e con i laboratori del Policlinico San Giorgio), gli operatori svolgono attività di supporto nell'effettuazione dei tamponi in molte aziende piccole e grandi. Ma una delle attività che non è mai venuta meno durante i lunghi mesi dell'emergenza sanitaria è legata al supporto delle persone anziane che vivono da sole. E proprio nella consegna dei pasti e borse spesa a queste persone che lo stesso presidente Antonaglia ha maturato un nuovo progetto che sarà studiato già dai prossimi giorni e dalle prossime settimane. Attraverso il contributo di due volontarie psicologhe sarà creato un nuovo servizio a domicilio per chi è alle prese con la solitudine. Sarà organizzato, su appuntamento, una sorta di supporto psicologico.

PERSONE SOLE

«Abbiamo constatato - racconta Antonaglia - portando i pranzi e le borse spesa che molti anziani soli hanno bisogno anche soltanto di una chiacchierata. Una parola per essere informati di quello che sta accadendo, un consiglio che possa farli sentire meno soli. Perciò con due volontarie psicologhe stiamo studiando un nuovo tipo di servizio». Intanto, per la Croce rossa pordenonese l'anno si chiude con un bel regalo. L'azienda Domovip di Aviano ha deciso di donare al sodalizio un'autovettura (una Fiat Panda) che è già operativa ma che sarà inaugurata ufficialmente tra qualche settimana. «Un grande grazie - sottolinea il presidente - per la donazione. Questo ci fa comprendere che la comunità in cui operiamo riconosce il nostro servizio».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

