FELTRE Il Comitato di Feltre della Croce rossa italiana assieme all'Associazione nazionale carabinieri e all'Associazione nazionale alpini in campo nell'emergenza sanitaria internazionale del coronavirus . Anche i volontari Cri sono impegnati in questi giorni nell'espletare le attività di supporto alla popolazione. Un impegno che li ha portati a operare negli aeroporti di Treviso e Venezia, ma anche nello stretto ambito feltrino. «Con il diffondersi del Covid-19 - spiega Andrea Zabot, presidente del Comitato di Feltre - anche la Croce rossa italiana è stata allertata nel proprio terreno di competenza e in questo momento siamo a disposizione delle autorità per un eventuale impiego specifico in supporto alle associazioni già impegnate». La preparazione dei volontari si snoda nell'ambito sanitario e sociale. La prima richiesta legata al Covid-19 arrivata al Comitato di Feltre è stata quella di svolgere l'attività di controllo della temperatura corporea negli aeroporti: «Ci è stato chiesto - prosegue il presidente - di intervenire con del personale per il rilevamento della temperatura dei passeggeri sia dell'aeroporto Marco Polo di Venezia che all'Antonio Canova di Treviso e siamo anche stati allertati dal Centro operativo comunale (Coc) al quale abbiamo dato massimo disponibilità».

L'operatività sul territorio comunale in questi giorni è in stato di attesa: «Al momento - dice Zabot - le attività di supporto alla popolazione sono svolte dal personale dell'Azienda feltrina servizi alla persona, ma se si rendesse necessario noi ci siamo per esempio con la consegna a domicilio dei medicinali o dei pasti a chi magari è in isolamento fiduciario. Prosegue come sempre il supporto al servizio di 118».

Nel feltrino operano circa un centinaio di volontari della Croce rossa italiana preparati nell'ambito sanitario, di protezione civile e sociale. Una competenza in continuo aggiornamento con corsi specifici che in questo periodo hanno però subito uno stop come molte altre attività del territorio. Chiunque volesse entrare a far parte della Croce rossa italiana può contattare il Comitato di Feltre al numero 338 7641984.

