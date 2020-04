LA SOLIDARIETA'

FELTRE Donatori del sangue sempre in prima linea per l'aiuto del prossimo. E questo sia per le classiche donazioni e tutta l'attività organizzativa e di promozione ma anche per una moltitudine di progetti sempre e comunque rivolti alla comunità e a chi ha bisogno di un aiuto.

LA DONAZIONE

Gestione delle vie aeree nei casi difficili, il sistema è operativo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Feltre grazie alla donazione dell'associazione feltrina donatori volontari di sangue. I donatori infatti, vista l'emergenza sanitaria in corso, hanno voluto fare un gesto tangibile verso il loro ospedale e per questo hanno attivato una raccolta interna; a questa si è aggiunta la generosità di alcuni cittadini simpatizzanti e sensibili che hanno contribuito anch'essi a raggiungere la cifra necessaria, 40mila euro, per effettuare l'intera operazione. I donatori hanno dimostrato anche in questa occasione di grave difficoltà per tutti quindi, di essere profondamente solidali nei confronti delle necessità sanitarie che si manifestano non solo nell'ordinario ma in particolar modo negli eventi catastrofici come quello che stiamo vivendo.

IL PRESIDENTE

«In questo periodo di profonda riflessione afferma il presidente del sodalizio Saverio Marchet -, ci auguriamo che il tempo a nostra disposizione possa essere animato anche da stimoli positivi che ci facciamo guardare avanti in modo sempre più responsabile, programmatico e propositivo». Le donazioni proseguono a numeri ridotti in quanto essendo bloccati gli interventi programmati vi è una minor necessità di sangue, come associazione però noi siamo pronti però ad attivare l'incremento nel momento in cui vi saranno maggiori necessità. La nostra macchina organizzativa è sempre in moto e quando ci chiamano siamo pronti a partire. Il presidente Saverio Marchet per motivi organizzativi anche tenendo conto dell'attuale momento di emergenza, ricorda a tutti che è necessaria la prenotazione alla donazione proprio per modulare le donazioni in base al sangue trasfuso.

Eleonora Scarton

