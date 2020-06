IL MESSAGGIO

TREVISO «Noi volontari di Auser Cittadini del mondo vogliamo esprimere la nostra solidarietà ai medici e agli operatori dell'Usl intervenuti alla caserma Serena e condanniamo senza condizioni gli atti di rabbia e violenza perpetrati solo da un gruppo ristretto di migranti». Parte con un messaggio di sostegno la nota rilasciata dall'Auser, impegnata da tempo a lavorare con i migranti per la loro integrazione nel tessuto sociale. Ma l'attenzione poi si sposta sulla condanna dell'insurrezione scoppiata all'interno del Cas di via Zermanese. «Lavoriamo da anni con molti richiedenti asilo, fornendo loro supporto per apprendere la lingua e le regole di una civile convivenza. Il tutto avviene in un reciproco scambio in cui anche noi volontari impariamo molto da loro. Ciò che ci fa più male è vedere che gli sforzi di integrazione compiuti dalla maggioranza dei profughi vengano vanificati dalle gesta di alcuni e che si arrivi a una generalizzazione per cui per colpa di pochi si considerino in modo negativo tutti i migranti. La maggioranza di coloro che risiede nella caserma Serena - continua la nota dell'Auser - si è sempre adoperata per integrarsi nella nostra società accettando lavori faticosi, umilianti e spesso mal pagati, hanno frequentato la scuola, hanno svolto attività di volontariato, hanno partecipato ad attività promosse da varie associazioni, sopportando situazioni di vita difficile, dense convivenze forzate, orari e regole che molto spesso non consentiva loro di partecipare ad eventi culturali e socializzanti. E comunque si sono dimostrati sempre grati e riconoscenti di essere stati accolti nel nostro Paese. Noi cittadini, abitanti, amministratori e politici abbiamo dei doveri. Il primo è creare le condizioni affinchè si attui una convivenza dignitosa e pacifica, promuovendo nello specifico un'accoglienza diffusa, favorendo l'accesso all'istruzione, l'inserimento nel mondo del lavoro regolare e la partecipazione alla vita cittadina».

