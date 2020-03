LA SOLIDARIETA'

CONEGLIANO Il coro, questa volta, è uno solo: Forza Paolone!. Ed è così forte che a tanti piace pensare che possa sentirlo anche lui. In centinaia, ieri, attraverso i social network hanno voluto fare sentire la loro vicinanza, per forza di cose virtuale, al capo della tifoseria dell'Imoco Volley Paolo Sartori, ricoverato in gravi ma stabili condizioni dopo avere contratto il coronavirus. Grazie al suo incessante sostegno al volley femminile coneglianese, la notorietà di Paolone travalica non da oggi i confini della Marca, come testimoniano anche i tanti messaggi arrivati sui social da rappresentanti di tifoserie di altre squadre della serie A1 italiana. E non è mancato nemmeno chi si è fatto vivo dall'estero, con un unico obiettivo: incitare il capopopolo gialloblù a vincere la partita più difficile.

«Forza Paolone Sartori! Stavolta sono le pantere e tutta Imoco Volley a fare il tifo per te in questa battaglia!» il messaggio postato dal club gialloblù nel tardo pomeriggio di ieri, accompagnato da una bella foto di Paolone che regge in mano la coppa di squadra campione del mondo vinta dall'Imoco a dicembre in Cina. Come detto, i messaggi sono arrivati anche da rappresentanti di tifoserie rivali: «Preghiamo per te e per tutti voi in Veneto. Un abbraccio a distanza dai tifosi della Igor» ha scritto Alessio, supporter di quella Novara che ha conteso all'Imoco molti trofei negli ultimi anni. «Anche noi da Bergamo tifiamo per te» il messaggio di Roberta, sostenitrice della squadra orobica e quindi residente in una delle province più devastate dalla pandemia. «Gli ultras di Monza sono con te» ha assicurato Maxy. Scatenati, naturalmente e in primis, sono stati i tifosi dell'Imoco: «Forza Paolone, sei più forte del virus, sono sicuro che ce la farai, non mollare, combatti come una pantera, schiaccia il virus, scaccia il male con il tuo megafono» giornata e che rendono bene l'idea del tifo, quasi da corsa ciclistica in salita, per il responsabile della curva e delle trasferte dei tifosi delle pantere. «La gente come noi non molla mai» hanno scritto i ragazzi della Gioventù Gialloblù. «Siamo in migliaia a tifare per te» ha aggiunto un altro appassionato. E non è affatto un'esagerazione. (l.anz)

