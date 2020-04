LA SOLIDARIETÀ

BELLUNO Pioggia di aiuti all'Usl 1 Dolomiti: 200mila euro arrivati in dono, destinati all'approvvigionamento di attrezzature mediche. A rendersi protagonista nell'emergenza Covid 19 è Epta, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale che punta a dare una mano alla comunità bellunese, così come agli altri territori in cui sono attivi i propri stabilimenti. Proprio come Costan-Epta s.p.a. di Limana. In totale Epta ha sborsato, infatti, oltre 1 milione di euro, con iniziative mirate: 100mila euro sono andati all'ULSS 6 Euganea per dispositivi sanitari necessari all'ospedale di Schiavonia, 200mila al Comune di Casale Monferrato, 100 al Comune di Pomezia. Un contributo di 500mila euro, infine, è stato destinato alla raccolta fondi in favore dell'Ospedale San Raffaele di Milano, attivata da Anima Confindustria Meccanica di cui Marco Nocivelli, presidente e amministratore delegato di Epta, è presidente. «In questo momento sono molteplici le situazioni di difficoltà che stanno emergendo e che gli enti territoriali cercano di fronteggiare al meglio, mettendo in campo tutti i mezzi a propria disposizione. Ma le risorse non bastano sono parole di Marco Nocivelli - per questo motivo abbiamo deciso, guidati da un forte senso di responsabilità, di offrire il nostro sostegno a tutti quei luoghi in cui Epta è presente. Un segnale della volontà dell'azienda di restituire al territorio quanto ricevuto e mantenere un forte legame con le proprie radici, esprimendo la nostra gratitudine e facendo sentire la nostra vicinanza».

MASCHERINE

Altra donazione, in due tranche. A titolo personale i fratelli Da Pian (per Delta Pi di Guido Da Pian) hanno recapitato all'Ulss 1 Dolomiti 30mila mascherine ad uso sanitario marchiate CE, per un valore totale che supera i 40mila euro: «Con i nostri ringraziamenti per l'opera che state svolgendo a favore della nostra terra». Le mascherine sono stare depositate nel magazzino Ulss di Feltre.

Daniela De Donà

