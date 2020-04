LA SOLIDARIETA'

BELLUNO La comunità cinese ancora in prima linea: 6 mila euro a Protezione civile e all'azienda sanitaria, ma anche igienizzanti e montagne di mascherine per aiutare il territorio travolto dalla pandemia. La generosità, è il caso di dirlo, non conosce confini e nel caso dei cittadini asiatici della nostra provincia sembra anche inarrestabile. Alle donazioni già annunciate nelle scorse settimane, tra le quali quella dell'imprenditore Li Li titolare insieme alla famiglia del ristorante di via Vittorio Veneto, si aggiungono oggi due raccolte fondi e altre forniture di dispositivi di protezione individuale. Ma si vedano meglio i protagonisti di queste storie. Una prima raccolta fondi è stata organizzata dal signor Zhan Weiqiang in collaborazione con l'associazione Cinese del Veneto; sono stati raccolti oltre 3 mila euro utilizzati per acquistare quasi 4 mila mascherine che sono state donate alla Protezione Civile di Belluno. Intanto a Domegge di Cadore anche la signora Ye Suli, in collaborazione con i cinesi residenti in provincia di Belluno, ha provveduto a raccogliere l'importante somma di 3050 euro donati all'Usl 1 Dolomiti mediante bonifico postale. Ma non è finita qui. Nel capoluogo sono state donate 1000 mascherine e 500 contenitori di liquido igienizzante all'azienda sanitaria da parte di due imprenditori: Giorgio Cugini titolare della ditta Cugiva Aereomare e Lin Yang titolare della ditta I.B. Service Srl. Una donazione effettuata col cuore e con l'intento di poter aiutare medici e infermieri a fronteggiare la pandemia che ha colpito anche il Bellunese. I due imprenditori si sono subito adoperati già a partire dal mese di marzo per reperire il materiale, assicurandosi che fosse provvisto dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore, compresa la corretta marchiatura CE. Una volta ricevuta dal fornitore la certezza della qualità, i signori Cugini e Lin hanno provveduto a contattare immediatamente il personale dell'Usl 1 Dolomiti per stabilire il modus operandi da applicare per portare a termine la donazione. Parallelamente Lin Yang, residente nel centro cittadino del capoluogo, ha ritenuto doveroso provvedere personalmente a donazioni anche a quattro case di riposo nella provincia di Belluno e all'associazione dei medici. Nello specifico sono state donate mascherine di protezione e Jenniale, un prodotto utile ad igienizzare oggetti e prodotto direttamente dall'imprenditore cinese. Quando si è iniziato a parlare di Covid-19 già vi era la previsione che prima o poi anche in Italia sarebbero scarseggiate i dpi come le mascherine chirurgiche commenta Lin quindi ho provveduto immediatamente a informarmi sul come poterle importare dalla Cina. «Non ci ho pensato due volte, appena ricevute le informazioni ho fatto in modo che arrivassero a Belluno il prima possibile. Abito nel capoluogo dal 1989 e sono sempre stato accolto con gentilezza, quindi questa donazione era il minimo che potessi fare». (A.Tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA