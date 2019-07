LA SOLIDARIETÀ BELLUNO Il Fondo Welfare della Provincia chiude la sua parentesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOLIDARIETÀBELLUNO Il Fondo Welfare della Provincia chiude la sua parentesi su Vaia e si prepara a riprendere la missione per la quale era nato, ovvero iniziative anti-spopolamento. Una parentesi nata per dare un aiuto, di tipo sociale più che risarcitorio, ai bellunesi che avevano subito danni dalla tempesta di fine ottobre e che ieri si è conclusa con il riepilogo dei fondi raccolti e su come verranno distribuiti. Gli assegni, infatti, stanno finalmente per partire. I particolari di un'iniziativa che ha coinvolto l'intera comunità, in...