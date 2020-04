LA SOLIDARIETA' / 1

SEDICO Quattro frigoriferi in dono. A consegnarli ieri alla Protezione civile sono stati i rappresentanti della Imap di Sedico. Ennesimo gesto di solidarietà da parte di realtà bellunesi a chi, in questo momento, si trova in prima linea nel tentativo di contenere e sconfiggere la diffusione del Corona virus. Allo storica ditta giunge il plauso generale della comunità, per voce del presidente della Provincia Roberto Padrin e della presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton, entrambi presenti alla cerimonia.

Sono stati i locali della sede di via Segusini a Sedico, nel pomeriggio, ad accogliere la consegna di quattro frigoriferi da parte di Imap alla Protezione civile che ne trarrà giovamento nella realizzazione delle sue mansioni che spaziano ad ampio raggio. Imap, nata nel 1978, è un'azienda leader nel settore della refrigerazione industriale e nell'estrusione di materie plastiche grazie a una struttura e a un'organizzazione partner di grandi realtà industriali. «La nostra - ha detto l'amministratore Flavio Mares, che è anche delegato al sociale nella giunta di Confindustria Belluno Dolomiti - è una ditta storica, da sempre attenta al sociale. Nel passato abbiamo avuto grandi attenzione verso associazioni e cooperative nazionali che si occupano di tutela di minori e donne disagiati, sostenendo progetti concreti. Ma ora, alla luce dell'attuale situazione, ci è sembrato opportuno avere un occhio di riguardo per la Protezione civile che sta facendo un ottimo lavoro per la comunità. Doniamo quattro frigoriferi sapendo che sono utili ai volontari a cui va detto, tra l'altro, che questo è un dono di tutti i collaboratori Imap. Con questo regalo, infatti, siamo sicuri di aver intercettato il sentimento comune dei nostri lavoratori».

«Grazie a Imap per questo gesto di solidarietà - il commento del presidente della Provincia Padrin - Un dono che va unirsi a quello di tante altre aziende del territorio nei confronti di chi in questo momento ne ha più bisogno. In primis ospedali e case di riposo ma anche, appunto, Protezione civile, realtà che quotidianamente svolge un'azione egregia a favore di tutti noi bellunesi». Sulla stessa linea d'onda la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton che ha sottolineato quanto «gli imprenditori bellunesi si stiano rivelando generosi verso la comunità. Imap in particolare, oltre ad aver aderito alla raccolta fondi di Confindustria, decide ora di regalare quattro frigoriferi alla Protezione civile sapendo che serviranno a essa in questa emergenza ma che senz'altro torneranno utili anche in futuro in provincia come pure a livello regionale».

rg)

