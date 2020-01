La soglia di emergenza per sollevare le paratoie del Mose scatterà A una previsione di marea a 140 centimetri. A partire da giugno si lavorerà su questa ipotesi. Una soglia più alta dei 110 centimetri, previsti dai protocolli del sistema a regime, ma che per ora permetterebbe al Porto di prepararsi a chiusure più frequenti.

Di questo si è parlato ieri in Prefettura, alla seconda riunione della Cabina di regia sul Mose. Per acque meno alte, come 120 e 130, quindi, le paratoie rimarrebbero giù.

Non ancora valutato il cronoprogramma accelerato per consentire l'utilizzo del Mose, in casi di emergenza, già tra sei mesi: gli amministratori del Cvn ne hanno anticipato i contenuti, ma la consegna del documento slitta alla prossima riunione a fine febbraio.

Dovranno esserci le regole per l'apertura delle paratoie e i parametri di azionamento.

Entro marzo ogni bocca di porto sarà dotata di tre compressori operativi, mentre entro giugno anche gli impianti di condizionamento (importanti per evitare la corrosione) e i generatori saranno pronti. Saranno raddoppiate le squadre di sollevamento, per avviarsi così a una normalizzazione degli impianti.

