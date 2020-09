LA SODDISFAZIONE

PADOVA Se la vittoria del centrodestra era data per scontata, con il plebiscito a Luca Zaia, lo stesso non si può dire per gli equilibri interni alla coalizione. E il risultato ha dato non poche soddisfazioni alla sezione padovana di Forza Italia che ha visto aumentare il consenso ottenuto alle Regionali di cinque anni fa.

«Se contiamo che alle ultime elezioni regionali avevamo preso poco meno del 6 per cento ed eravamo assieme a Fratelli d'Italia, è un ottimo risultato quello conseguito quest'anno riflette Michele Zuin, coordinatore regionale del partito che ha seguito gli scrutini dalla sede di via Lisbona Si può dire che abbiamo raddoppiato arrivando ad ottenere il 5 per cento da soli (dato aggiornato alla serata di ieri alle 24, ndr). Se continua così potremmo avere un paio di consiglieri a Palazzo Ferro Fini. Padova e Verona si attestano come le province dove siamo più forti in Veneto, stanno ottenendo risultati migliori». E come è ovvio che sia, lo sguardo sfugge un po' più avanti, alle Politiche. «Se guardo in proiezione nazionale questi dati direi che in Veneto stiamo andando oltre la percentuale che ha il partito nel Paese. Un buon segno, vuol dire che stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. Credo che possiamo ritenerci soddisfatti, anche per come è andata la campagna elettorale, una delle più particolari di sempre a causa del Covid: era difficile stare ai banchetti con la mascherina, si è puntato molto sui social e sui dibattiti online», aggiunge Zuin.

IL FUTURO PROSSIMO

Non solo. Se da un lato si guarda a Roma, dall'altro si guarda a Palazzo Moroni. Mancano due anni al rinnovo della giunta comunale e le elezioni sono un momento nel quale si comincia a progettare, pensare, ideare. La Lega vuole scegliere il prossimo candidato che lotterà per la poltrona di sindaco ma anche Fratelli d'Italia ha delle mire in questo senso. «E Forza Italia sarà l'ago della bilancia dice Vincenzo Gottardo Se vogliamo già parlare della corsa per le amministrative possiamo fare tutte le supposizioni del mondo ma una cosa è certa e non si può smentire: noi saremo il bilanciere, la forza che reggerà l'equilibrio interno al centrodestra. Lo si vede già dai numeri di queste elezioni regionali».

Lo spoglio delle schede ha lasciato con il fiato sospeso più che altro per il numero di preferenze che ha visto alternarsi a diversi livelli sul podio Vincenzo Gottardo, consigliere provinciale con delega alla Protezione civile, Elisa Venturini, consigliere provinciale con delega ai Trasporti, e Maurizio Conte, consigliere regionale uscente. Intorno a queste tre figure si gioca la partita per chi andrà a sedere sugli scranni del parlamentino della Regione. «Come sempre quando è previsto il voto disgiunto o ci sono dei presidenti di seggio nuovi, magari meno pratici delle procedure, ci sono dei ritardi e i risultati definitivi stanno tardando ad arrivare commenta Venturini Ce la giochiamo, possiamo dire così. I risultati al momento sono buoni ma preferisco aspettare la fine dello scrutinio».

LE DIFFICOLTÁ

Si chiude una campagna elettorale difficile, resa complessa dall'emergenza sanitaria che ha impedito un normale svolgimento delle attività dei candidati: tra distanziamento e mascherina avvicinare gli elettori non è stata la parte più semplice del lavoro. «Faccio campagne elettorali da anni, per me e per altri, ma questa è stata la più difficile in assoluto spiega Venturini È stato difficilissimo, tra la mascherina, il caldo, ai mercati nemmeno ti riconoscevano perché avevi il viso coperto. E poi il distanziamento, quando invece una campagna elettorale è contatto e presenza, per di più in agosto durante il periodo privilegiato delle ferie». Le urne sono chiuse, per capire se ci sarà un padovano a Palazzo Ferro Fini si dovrà attendere ancora un po', il tempo di fare i conti delle preferenze di tutta la regione e incrociarle con i dati dei voti presi da ogni lista.

Silvia Moranduzzo

