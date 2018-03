La società si occupava pure di energie rinnovabili e servizi strumentali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Padova Tre srl nasce nell'ottobre del 2004, quando diventa braccio operativo del Bacino Padova 3, l'ambito territoriale per la gestione dei rifiuti della Bassa Padovana. Le due società condividono la stessa sede, al civico 69 di via Rovigo, a Este. Di anno in anno Padova Tre si sviluppa sempre più, passando da un capitale di 50mila euro nel 2004 a un capitale di un milione e 800mila euro nell2015. Una crescita accentuata a partire dal 2010, quando Padova Tre srl è entrata a far parte dell'associazione di imprese (insieme a Sesa spa, De...