«La società senza garanzie spinge all'individualismo»

Aumentano i divorzi e cresce il numero dei single. Nicola Ferrigni, sociologo Link Campus University, cosa sta succedendo alla famiglia italiana? «Negli ultimi anni sono aumentate le famiglie monoparentali. Importante è il fattore economico ma non solo, c'è una trasformazione culturale in atto che vede trionfare l'individualismo. Ciò fa implodere l'altruismo e determina un primordiale egoismo. L'individualismo genera un approccio violento ai rapporti. Si vede in ogni aspetto, a partire dalla comunicazione strillata». Perché questa...