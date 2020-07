LA SOCIETÀ

UDINE (cdm) Al di là del singolo caso, per cui Alitalia invita gli utenti friulani a «rivolgersi al servizio clienti», la società, interpellata dal cronista, fa sapere che «laddove era possibile il sistema ha riprotetto in automatico i passeggeri su voli equivalenti, mentre nei casi in cui non era possibile (e Ronchi è uno di questi ndr) una riprotezione automatica, per alcuni clienti è stato necessario contattare il nostro call center e questo può aver provocato attese al telefono dovute all'alto volume di chiamate. In ogni caso, i passeggeri che hanno subito la cancellazione del volo hanno diritto alle condizioni di riprenotazione e di rimborso». Nel ricordare che ad agosto la compagnia nella sua rete farà il 45% dei voli rispetto a quanto pianificato pre-covid su 75 rotte e 42 aeroporti, la società fa sapere che l'aggiornamento dei sistemi di prenotazione è stato fatto «a metà giugno per il mese di luglio e il 9 luglio per il mese di agosto» e che poi è scattato l'avvio delle notifiche di cancellazione ai passeggeri. Per i voli cancellati, la società offre la possibilità di modificare o cambiare la prenotazione, il rimborso cash o un voucher valido 18 mesi nominativo (ma utilizzabile da terzi) maggiorato di 15 euro se il volo cancellato era nazionale o internazionale a medio raggio e di 60 euro se intercontinentale. Alitalia fa sapere che «offriamo i rimborsi nei tempi più brevi possibili, ma stiamo gestendo decine di migliaia di pratiche». Per la ripresa dei voli da Ronchi per Roma, vale quanto detto il 16 luglio: la riattivazione è prevista dopo il 31 agosto perché volare ad agosto dal Fvg avrebbe causato «un'ingente perdita economica» non solo per la scarsa richiesta ma anche per il «mancato accoglimento da parte del gestore di Ronchi» alla richiesta di riconoscere ad Alitalia «condizioni di costo in linea con quelle riconosciute alle compagnie straniere». Le trattative sono in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

