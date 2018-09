La società puntava a clienti con ampie possibilità finanziarie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE La rete della Venice Investment Ltd e affiliate puntava in alto. É il primo particolare che balza agli occhi nello scorrere la lista dei truffati che hanno deciso di intraprendere l'azione collettiva contro Fabio Gaiatto. Non ci sono infatti solo i piccoli risparmiatori, gli operai, i pensionati o i disoccupati. La società mirava anche ai pesci grossi, o comunque a persone con disponibilità finanziarie più ampie, magari nella speranza che le perdite (che secondo la Procura sarebbero state non solo sistematiche ma addirittura...