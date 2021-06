Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEVENEZIA Tremila nuovi appuntamenti per le prime dosi di vaccino: 2.500 a disposizione dei ragazzi dai 12 anni in su, di cui la metà è già andata prenotata in un battibaleno e 500 ulteriormente dedicati a chi prossimamente parteciperà a matrimoni. L'Ulss 3 Serenissima rilancia e, in attesa di avere le forniture necessarie per poter riaprire dal 4 agosto le prenotazioni per le prime dosi senza distinzioni d'età, intanto...