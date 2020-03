LA SITUAZIONE

VENEZIA Tredici casi in più di coronavirus nel veneziano, sette dei quali sono pazienti ricoverati. E a spaccare ancora il capello, si trova che uno dei sette nuovi ricoveri di giornata è in Terapia intensiva all'ospedale dell'Angelo a Mestre, quindi grave. Eccolo il saldo del nuovo bollettino da guerra pubblicato ieri sera dalla Regione Veneto che fa salire il pallottoliere immaginario dell'Ulss 3 Serenissima ad un totale di 82 casi. Solo due in meno - a fare un puro gioco di statistica - rispetto agli 84 di Vo', il paesino nei Colli Euganei focolaio del Covid-19 e in isolamento forzato da due settimane, con tanto di militari al confine. Numeri che danno l'idea di come a Venezia e provincia il Covid-19 sia una faccenda seria. Così come la difficoltà degli operatori, sempre meno per via della quarantena a cui sono sottoposti, a mantenere aperti i reparti di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare dell'Angelo.

IL BOLLETTINO

L'altra faccia della medaglia è rappresentata sempre dal bollettino dell'Azienda Zero che alle voci dimissioni e guariti fa segnare un incoraggiante +3. Si tratta di due persone dimesse ieri dagli ospedali di Mestre (dove il paziente era un operatore sanitario) e dall'ospedale di Dolo. Un primo paziente era stato dimesso dall'Angelo lunedì, prima nota lieta di una sinfonia difficile da intercettare. Dei 32 ricoverati, 18 sono all'Angelo (7 in Rianimazione, uno si è aggiunto ieri), 13 sono al Civile di Venezia (dove ci sono 3 persone in Rianimazione) e uno a Mirano, agli Infettivi. In tutto, sono 10 le persone in Terapia intensiva. Il delta positivo di ieri è di 6 nuovi casi a Mestre, 3 nuovi casi in centro storico. Cinquanta in tutto gli asintomatici positivi (+6 rispetto a ieri): sono operatori sanitari, medici e parenti entrati in contatto con i malati. E dopo il Porto, Veritas ha comunicato che «è stato registrato un caso di un dipendente del settore igiene urbana, positivo al coronavirus. Si tratta - continua - di un uomo, già assente dal lavoro da un paio di settimane, attualmente ricoverato in ospedale. Inoltre, tre persone impiegate nel settore dell'igiene urbana e due del servizio idrico integrato si trovano attualmente in isolamento domiciliare, su disposizione delle autorità sanitarie, in quando entrati in contatto con persone positive al virus». Mentre le Poste al Tronchetto hanno chiuso gli uffici dei fattorini per sanificare».

L'ULSS 4

Ha 57 anni, è un libero professionista, abita a San Donà e in ospedale a Mestre, dov'è ora ricoverato, ci è andato accompagnato da un parente, senza passare per il nosocomio della città. È il secondo caso accertato di coronavirus nella Ulss 4 Veneto Orientale, dopo l'81enne (sempre di San Donà) finito nel reparto malattie infettive di Mestre, dopo essere stato visitato alla pre-triage. Il professionista, che ha lo studio in una località del litorale, da un paio di settimane non si recava al lavoro per uno stato febbrile unito a difficoltà respiratorie. E così, dopo avere più volte contattato il suo medico di famiglia, si è fatto accompagnare all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dov'è stato accertato il contagio da coronavirus. Di conseguenza è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive della stessa struttura ospedaliera, dove si trova anche l'anziano.

Il personale del dipartimento di prevenzione dell'Ulss4 si è subito attivato, prendendo in carico le persone che in qualche modo possono essere venute a contatto con il contagiato, in questo caso una donna addetta alle pulizie di casa posta in quarantena a domicilio e il familiare che lo aveva accompagnato in auto. L'Azienda sanitaria ha informato subito il sindaco di San Donà, Andrea Cereser, e il primo cittadino dell'altro Comune interessato. In entrambi i comuni sono in corso indagini per risalire ad eventuali contatti .

I COMUNI

Dai Comuni è giunto l'invito ai cittadini alla tranquillità, a seguire le buone pratiche diffuse in questi giorni dal Ministero e dalla Regione e le informazioni provenienti da canali ufficiali e attendibili. Il primo cittadino di San Donà invita la popolazione a non creare allarmismo: «Panico no, senso di responsabilità sì. Il virus, com'era prevedibile, è arrivato anche da noi e sta girando. L'importante è che ciascuno (sottolineo, ciascuno) adotti le misure di igiene e le cautele previste. Anche gli esercizi commerciali e di somministrazione devono fare la propria parte».

Nicola Munaro

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

