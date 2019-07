CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SITUAZIONEVENEZIA Seicentocinquanta posti letto a Santa Marta, il prossimo anno altri 225 arriveranno a San Giobbe e 140 nel 2021 in via Torino. Oltre a queste, ci sono anche le residenze convenzionate, come quelle dell'Esu (Abazia, alla Misericordia; Maria Ausiliatrice, a Castello; SanTomà; Junghans alla Palanca; Ai Crociferi, a Cannaregio e Jan Palach, al Redentore) e quelle convenzionate (Domus Giustinian, a Santa Croce; Santa Fosca, a Cannaregio; Combo Venezia, a Cannaregio; Collegio universitario dei Gesuiti, a Cannaregio; Collegio...