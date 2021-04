Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEVENEZIA Le vaccinazioni ripartiranno solo giovedì. Ancora oggi e domani tutti i centri vaccinali dell'Ulss 3 Serenissima rimangono chiusi e non si effettuano somministrazioni, per carenza di forniture. Non funziona nessuna struttura, dal maxi hub del PalaExpo di Marghera (il più grande del Veneto), agli spazi della banca di Sondrio a piazzale Roma a Venezia, fino all'Aspo di Chioggia, la cittadella di Cavarzere, il palazzetto...