LA SITUAZIONE

VENEZIA L'Ulss 3 Serenissima blinda anziani e disabili contro il rischio Covid. È molto alto, infatti, il numero delle terze dosi di vaccino finora somministrate su questo particolare target di persone: 2.964 su 3.434 ospiti delle 31 case di riposo presenti sul territorio (pari all'86,3% della platea eleggibile) e 732 su 939 utenti con handicap (il 77,9%), due categorie verso le quali l'azienda sanitaria sta mantenendo alta l'attenzione. Il tutto mentre il numero dei positivi, tra di esse, è contenuto: in questo momento risultano contagiati 32 anziani provenienti dall'Antica Scuola dei Battuti di Mestre, San Lorenzo di Venezia e Rsa di Cavarzere, con 7 ricoverati; e altrettanti 32 operatori, meno di un decimo dei numeri monstre di un anno fa quando erano rispettivamente più di 400 e oltre 240 nel pieno della terza ondata che proprio sotto le feste aveva avuto il suo picco.

Quanto ai disabili, invece, non si arriva nemmeno in doppia cifra: 7 gli ospiti e 8 gli operatori positivi rispetto all'intero complesso delle strutture attive su questo versante che sono di tre tipi: residenziali, che accolgono 258 persone, centri diurni o sedi di progetti individuali.

OBIETTIVO TERZE DOSI

«L'obiettivo è chiudere la partita delle terze dosi entro il mese di gennaio, quando tutti questi assistiti avranno maturato l'eleggibilità, vale a dire i cinque mesi dal richiamo per cui è possibile procedere con la dose booster», spiega Vanni Stangherlin, dirigente dell'Area Rsa e Disabilità dell'Ulss 3. Nelle case di riposo la prima dose e il richiamo sono stati distribuiti al 98% delle persone e, ovviamente, i vari centri servizi procedono alla profilassi in forma autonoma. Le strutture per disabili sono partite un po' più tardi, dovendo risolvere qualche problema sulla raccolta dei consensi, ma hanno recuperato e in questo momento sono di qualche punto percentuale sopra la media regionale dei vaccinati pari al 74%.

Infine, circa gli operatori sanitari delle case di riposo, risulta vaccinato con la terza dose il 56,3% di quelli residenti sul territorio della Serenissima, quindi più di uno su due, al quale va aggiunto un altro 20%, una persona su cinque, di quelli che risiedono fuori Ulss e vengono a lavorare nella veneziana. Un risultato, questo, che viene considerato buono e promettente. «Anche sul fronte contagi la situazione è positiva. I focolai sono circoscritti e solitamente si risolvono in due-tre settimane», sottolinea Stangherlin.

LE SCUOLE

Nel frattempo, mentre cominciano le vacanze di Natale, i fari restano accesi anche sulle scuole, dove dal 15 di questo mese c'è l'obbligo vaccinale per il personale: se nell'immaginario collettivo esse rappresentano un pericoloso terreno di diffusione del virus tra i bambini, i dati confermano invece il contrario e questa settimana sono addirittura migliori di quelli della settimana scorsa. Le scuole interessate ad almeno un caso di positività sono 36 (erano 76 il 15 dicembre), per 46 classi (127): 4 dell'infanzia (12), 16 sia per la primaria (66) che per la secondaria di primo grado medie (16), e 10 per la secondaria di secondo grado superiori (33). I focolai sono 16 contro i 29 della settimana scorsa. Ci sono 81 alunni positivi (metà di sette giorni fa, 161) e 216 in quarantena (394); 5 i lavoratori docenti e non positivi (erano 21) e 7 in quarantena (20). L'azienda sanitaria procede a spron battuto con il tracciamento dei contatti e segnala che circa 160 casi positivi, già segnalati, sono in corso di presa in carico. La maggior parte delle scuole interessate, 24, si trova nel distretto di Mirano Dolo; 14 sono tra Mestre e la terraferma veneziana; 8 in centro storico; nessuna a Chioggia.

IL BOLLETTINO DI IERI

Intanto, sul versante epidemiologico, il bollettino giornaliero di Azienda zero della Regione ieri ha registrato in provincia altri 693 nuovi positivi e un totale di 11.135 attualmente positivi. I morti sono 2.124 da inizio pandemia (uno in più dell'altro giorno), mentre i ricoverati hanno superato quota duecento: 201 con 26 terapie intensive. Solo nell'Ulss 3 Serenissima ci sono 9.891 persone in sorveglianza, con un'età media di 41 anni. Il tasso di positività dei 9.500 tamponi effettuati in media al giorno, è salito al 4,8%. L'ultimo report della Conferenza dei sindaci evidenzia che sono stati somministrati 509.334 prime dosi di vaccino, 427.955 richiami e 165.824 terze dosi: oltre un milione cento mila dosi, di cui più della metà (776 mila) Pfizer, mentre si avvicina il primo anniversario della campagna vaccinale che era partita il 27 dicembre.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA



