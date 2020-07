LA SITUAZIONE

VENEZIA L'annullamento dei fuochi per la festa del Redentore ha portato a cancellazioni negli hotel e ristoranti di Venezia. L'occupazione, secondo stime dell'Ava (associazione degli albergatori) si attesterà attorno al 40%, un valore di tutto rispetto per il periodo post covid, ma che stona con gli auspici della vigilia. Infatti, l'attesa per il fine settimana era che si raggiungesse il 70%, sebbene negli anni scorsi i valori fossero da tutto esaurito. Poco o tanto, il minimo comun denominatore è però uno: le cancellazioni sono arrivate sia negli alberghi che nei ristoranti. Del resto, l'attrazione dei foghi in bacino è uno spettacolo a cui soprattutto gli stranieri sono legati, ma che anche i veneziani non disprezzano. Sarà quindi un fine settimana normale con diversi spunti di riflessione.

TANTE DISDETTE

Per Alain Bullo, direttore generale del Londra Palace, la decisione andava presa prima: «Difficilmente riusciremo a riempire i due terzi delle camere, avevamo venduto l'altana in esclusiva con abbinate cinque camere, ma mezz'ora dopo l'annuncio del sindaco abbiamo ricevuto disdette alle prenotazioni. Sarà un fine settimana come gli altri, con un 20% di occupazione, mentre con i fuochi avremmo avuto il doppio». Bullo propone quindi un'osservazione: «La scelta è condivisibile però andava presa prima, ci voleva coraggio però ci saremmo adeguati alla situazione, magari proponendo qualcosa di adeguato. Così invece la sensazione è che la gente preferirà non venire per la paura di trovare caos ugualmente, ma senza i fuochi. Abbiamo anche eliminato la cena, se qualcuno la desidererà saremo felici di proporla, ma faremo un bistrot con prezzi normali. Quest'anno non c'è proprio limite al peggio».

Dal dirimpettaio Cipriani, alla Giudecca, si spera nei last minute, perché le disdette sono arrivate dopo che gli ospiti sono stati avvisati e il menu sarà diverso dal preventivato. Il bilancio sugli ammanchi sarà però fatto nei prossimi giorni, per ora ci si limita alla speranza che siano proprio i visitatori dell'ultimo momento a salvare il fine settimana. Al Ca' Nigra la titolare Stefania Stea registra una sola cancellazione: «Speravamo che all'ultimo minuto riuscissimo a gestire le ultime camere rimanenti, che di solito si vendono a un buon prezzo. Invece tutto si è bloccato e non c'è più richiesta».

CENE SENZA GALA

Disdette si sono verificate anche al Danieli, al St Regis e al Gritti. Dai tre hotel affermano che l'occupazione tiene nonostante le cancellazioni, che hanno riguardato per lo più i ristoranti. Non a caso la cena di gala è stata cancellata e il programma è stato sostituito con un menu à la carte. Più difficile la situazione dei ristoranti, soprattutto quelli in fondamenta alla Giudecca, che hanno risentito della mancanza dei fuochi artificiali, parte importante della festa. Ae botti alla Palanca bollano come disastro la scelta, realizzando un 70% di cancellazioni rispetto a prima che fosse annunciata la rinuncia allo spettacolo pirotecnico. Situazione meno difficile per il titolare de La Palanca Andrea Barina, che nonostante le cancellazioni spiega: «C'erano già molte meno prenotazioni rispetto allo scorso anno, perché a causa delle disposizioni sanitarie con lo stesso plateatico c'è meno spazio. Però non facendo noi cene di solito e abbassando il prezzo del 30% possiamo contare sui clienti abituali, tanto che il 50% di disdette lo recupereremo parzialmente». Un altro ristorante della zona, l'Altanella, considera il fine settimana come uno dei tanti: «Le cancellazioni sono state il 50%, ma credo che gente ce ne sarà lo stesso - racconta Stefano Stradella - però non correlata alla festa, perché senza foghi sarà una serata a metà». A San Marco Eligio Paties dei Do Forni annuncia un 20-30% di disdette, soprattutto legati a chi pernottava in hotel e ha preferito annullare tutto. Mentre per Giovanni Fracassi, titolare di Da Ivo, non cambia nulla: «Non avendo plateatico o terrazza per me sarà una serata normale».

TAVOLATE E BARCHE

Ieri, intanto, è stata emanata l'ordinanza che consente le tavolate lungo le rive della Giudecca e delle Zattere, ma a determinate condizioni. La prima è che ci sia una comunicazione da parte di un responsabile al Comando della Polizia locale con l'indicazione delle misure da occupare. Il responsabile deve comunque essere residente nelle immediate vicinanze della riva. Un'altra condizione è che sia rispettata la distanza di un metro tra un commensale e un altro e ci sia una distanza di almeno un metro e mezzo tra un tavolo e l'altro. Su ogni tavolo deve poi esserci un flacone di gel igienizzante. Ci sarà anche musica dal vivo in campi e campielli organizzata in collaborazione con gli esercenti. Per chi si muove sull'acqua, sarà possibile ormeggiare le barche in canal Grande per ascoltare i concerti galleggianti (ne parliamo a pagina III) senza disturbare la navigazione. Per quanto riguarda il Bacino e il canale della Giudecca, è in arrivo l'ordinanza della Capitaneria di porto. Sarà infatti possibile ancorarsi anche se non ci saranno i foghi, ma per passare una serata in compagnia sotto le frasche e i baloni.

Tomaso Borzomì

