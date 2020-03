LA SITUAZIONE

VENEZIA Il rischio vero è che adesso il contagio scoppi imprevedibile anche qui, nelle Ipab veneziane. E a quel punto, sarebbe ormai troppo tardi. Sono in totale otto gli ospiti contagiati: 1 a Chioggia, 3 al Nazareth a Mestre, 1 a Fiesso, 2 a Mira, 1 al Fatebenefratelli di Venezia. «Dobbiamo capire come organizzare la gestione delle strutture, cosa fare in caso di emergenza. Gli ospedali - spiega Daniele Giordano, segretario generale di Fp Cgil Venezia - si sono organizzati in strutture Covid ma non c'è stato un ragionamento simile sulle Ipab eppure qui la situazione è tanto grave»

A MIRA

La residenza per anziani Adele Zara di Mira Porte registra quattro casi positivi al coronavirus, due anziani ospiti ricoverati all'ospedale Covid-19 di Dolo e due operatori sanitari. Il primo caso è un ospite di 84 anni, già in ospedale dallo scorso 17 marzo mentre il secondo è stato ricoverato ieri spiega il presidente della Cooperativa Socioculturale Paolo Dalla Bella. Sono risultati positivi anche due operatori e allo stato attuale abbiamo in quarantena preventiva altri sei operatori. Tra ieri (lunedì 30 marzo) e venerdì scorso l'azienda sanitaria ha effettuato 60 tamponi prevalentemente al personale ma anche a otto ospiti considerati i più a rischio. Ad ora non abbiamo ancora ricevuto i referti. Considerata la situazione e per una maggiore sicurezza da parte degli operatori, degli ospiti e dei famigliari ha spiegato Dalla Bella - abbiamo fatto richiesta di sottoporre tutti, 200 tra ospiti e operatori, al test del tampone poiché c'è la necessità di conoscere al più presto non solo la situazione in essere ma soprattutto se vi sia la presenza di portatori sani, i cosiddetti asintomatici. Altrimenti siamo costretti a procedere per tentativi. I responsabili della struttura hanno informato immediatamente anche le famiglie degli ospiti mettendoli al corrente della situazione. La struttura è chiusa alle visite da oltre un mese, dal 23 febbraio, proprio per garantire la maggiore sicurezza possibile ai nostri ospiti spiega il presidente della Cooperativa Socioculturale e fin da subito abbiamo introdotto le misure necessarie di protezione, mascherine, guanti e camici usa e getta. Abbiamo introdotto tutte le procedure previste dall'Asl 3 Serenissima per garantire la massima sicurezza per gli ospiti e per gli operatori. Nonostante ciò i casi di positività al coronavirus all'interno della residenza per anziani sono quattro. L'ospite di 94 anni attualmente ricoverato dal 17 marzo all'ospedale di Dolo era già stato nello stesso ospedale dal 27 febbraio al 9 marzo spiega Dalla Bella quando è rientrato nella struttura lo abbiamo messo in isolamento.

PORTOGRUARO

Dopo la Residenza per anziani Francescon, nel Portogruarese si apre un altro fronte sensibile della lotta al Coronavirus. Si tratta della Comunità di accoglienza residenziale San Damiano di Fratta di Fossalta di Portogruaro, dove sono stati registrati 9 casi di positività. La struttura di via Venchieredo fu fondata nel 1998, dispone di 20 posti letto ed ospita persone con grave disabilità. Sono stato informato ufficialmente di questi casi ha commentato il sindaco di Fossalta di Portogruaro, Noel Sidran dal Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4. Oltre ai 9 ospiti, sono risultati positivi anche alcuni operatori non residenti nel nostro Comune. La Comunità San Damiano è un simbolo della solidarietà e del sostegno ai soggetti più fragili. Oggi ha aggiunto il sindaco - si trova ad affrontare l'emergenza più difficile del nostro territorio comunale. Sono in contatto con i responsabili della Comunità di accoglienza e con i competenti settori dell'Ulss 4 che stanno assumendo i provvedimenti e le misure atte a contenere il contagio, a tutelare gli ospiti e a proteggere adeguatamente gli operatori, affinché la loro delicata opera di assistenza possa essere svolta in condizioni di sicurezza. Con i casi registrati nella struttura per disabili, sale a 19 il totale dei casi ufficiali di positività al Covid 19 nel territorio del Comune di Fossalta.

Luisa Giantin

Teresa Infanti

