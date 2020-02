LA SITUAZIONE

VENEZIA Come ogni sabato di Carnevale che si rispetti, la gente è arrivata a Venezia di buon mattino con l'auto (le prenotazioni per le autorimesse erano state esaurite già la sera di venerdì) e soprattutto in treno. Le carrozze erano così piene che da metà mattinata si viaggiava in piedi dalle località a più di mezz'ora dalla stazione di Santa Lucia. All'ora di pranzo la polizia locale ha dovuto chiudere piazzale Roma (i garage erano esauriti) e deviare le auto al Tronchetto. Poi, dalle 15 circa la situazione è tornata più normale.

Piena di pendolari provenienti dal Veneto e, in qualche caso, dalle regioni vicine e anche tanti pernottanti, dal momento che gli hotel hanno registrato il primo fine settimana dell'anno davvero con le camere occupate. Chi cercava un albergo sui siti di prenotazione (che davano un'occupazione del 92-93 per cento) poteva ancora trovare qualcosa al di sotto dei 200 euro in hotel. Pienone anche nelle locazioni turistiche, con appartamenti ancora disponibili ieri pomeriggio tra 130 e 300 euro. Pochi, però. In tutto, la polizia locale calcola che siano stati non meno di 80mila gli ospiti. E oggi con il volo dell'Angelo in programma per le 12 dovrebbero superare i 100mila.

PIENO SOLO IERI

«Questo 15 febbraio è certamente l'unico giorno di Carnevale nel quale passiamo il 90 per cento di occupazione - commenta il presidente dell'Ava, Vittorio Bonacini - il problema è che il fatturato non si fa con l'occupazione e i prezzi sono inferiori del 30-35 per cento sulle annate precedenti. Resta qualche preoccupazione per il margine occupazione nei giorni della settimana nonostante i prezzi estremamente convenienti: non si arriva al 60 per cento. Marzo e aprile saranno durissimi: non ci sono prenotazioni nuove. In Russia sono ancora convinti che Venezia sia ancora allagata. È evidente - aggiunge - che dal Governo in giù avrebbero dovuto attivarsi, ma gli unici a muoversi siamo stati noi. Cominciamo ad avere qualche preoccupazione anche sulla capacità di ripresa dei mercati europei, in questa situazione di emergenza continua che non invita a viaggiare».

LE MARIE

Le 12 bellissime Marie ieri hanno sfilato aprendo il Carnevale. Con gli splendidi abiti dell'Atelier Pietro Longhi e pettinature d'epoca, sono state loro le protagoniste della giornata. Partendo da San Pietro di Castello, sono giunte scortate da uno scenografico corteo sino a San Marco. La parata, iniziata nel primo pomeriggio, ha percorso tutta via Garibaldi e Riva degli Schiavoni. Ogni reginetta è stata trasportata in portantina dalle braccia di 8 giovani gondolieri e 43 sportivi, i cosiddetti fiossi. Al fianco delle ragazze Maria Grazia Bortolato, la madrina di questo concorso ideato dall'indimenticato regista del Carnevale Bruno Tosi. Il corteo storico si è mosso tra un pubblico molto incuriosito di veneziani, turisti e residenti affacciati dalle finestre. Rullo di tamburi all'arrivo in piazza. Il pubblico esplode in un applauso facendo sentire tutto il suo calore. Il calore di una Venezia che cerca di rialzare la testa dopo il dramma dell'acqua alta.

SI ENTRA NEL VIVO

«Il Carnevale è partito con il piede giusto. Con una città che si è presentata pronta ad accogliere gli ospiti della manifestazione. Molte maschere, tanta gente. Un importante momento di ripartenza della città dopo il 12 novembre», afferma Fabrizio D'Oria, direttore di Vela. Le Marie sono state accolte sul palco dal principe Maurice nelle vesti di Giacomo Casanova. Presenti anche il presidente di Vela, Piero Rosa Salva, il direttore artistico del Carnevale Massimo Checchetto, il consigliere delegato alle Tradizioni Giovanni Giusto e Linda Pani, la Maria 2019 oggi protagonista del Volo dell'Angelo. Sul palco c'è anche Ermelinda Damiano, la presidente del Consiglio comunale: «Questa è una tradizione per Venezia. Le Marie rappresentano la storia della città». Ora che il Carnevale è iniziato ufficialmente si entra nel vivo di questo evento storico fondamentale per la Serenissima di un tempo e di oggi. Non resta che aspettare per scoprire chi sarà la futura Maria dell'anno e quella del Gazzettino votata dai lettori. «Una giornata fantastica a partire dal meteo. Una giornata meravigliosa di sole. Marie splendenti, forse anche più del sole», conclude Checchetto.

Michele Fullin

Virginia Grozio

