LA SITUAZIONE

VENEZIA Ancora contagi, ancora diffusione. Sono quattordici i tamponi positivi restituiti ieri sera dal laboratorio di Genomica dell'ospedale di Venezia a certificare come il Covid-19 abbia rallentato, ma non stoppato, la propria diffusione nel veneziano. Sommando anche i 14 contagi in più riconosciuti ieri sera dal bollettino dell'Azienda Zero, a Venezia si arriva così a 96 casi, dodici in più di Vo', il paesino dei Colli Euganei, nel padovano, che per primo in Veneto ha conosciuto il coronavirus e nel quale si è registrato il primo morto in Italia. Ma nel baillame di dati, spiccano anche i due pazienti dimessi dal Civile, che fanno salire così a cinque il numero di persone contagiate da Covid-19 e ora fuori pericolo.

I RICOVERI

Di 96 contagiati, 36 sono ricoverati. Tra questi anche un insegnate di Spinea che però è in via di guarigione e non avrebbe contagiato nessuno. Stilando una mappa degli ospedali che accolgono i malati da coronavirus, si vede come il numero maggiore sia all'Angelo. Nella struttura di Mestre da ieri sono ospitati 22 pazienti (4 ricoveri in più rispetto a ieri). Undici sono le persone assistite al Santi Giovanni e Paolo di Venezia, dove però - come detto - le degenze per coronavirus sono calate di due unità grazie alle dimissioni di altrettanti pazienti; mentre ai tre pazienti sono su un letto dell'ospedale di Mirano.

Quattordici di questi sono in Terapia Intensiva e sono questi i casi che preoccupano maggiormente i medici: 9 si trovano in Rianimazione all'ospedale dell'Angelo, 4 al Civile e 1 a Mirano. Il resto - 60 persone - sono tutti asintomatici risultati positivi al tampone per Covid-19 al quale erano stati sottoposti per essere entrati in contatto con i pazienti ricoverati. Ora sono in isolamento a casa per far passare i quattordici giorni di incubazione previsti per il virus. Facendo una radiografia, in questo sotto insieme sono raggruppati medici, infermieri, operatori socio sanitari, dipendenti di strutture e parenti dei pazienti sintomatici.

Tutto nel veneziano era cominciato sabato 22 febbraio, con la positività al coronavirus di Mario Veronese, il sessantasettenne paziente 1 di Oriago di Mira, morto domenica pomeriggio per emorragia cerebrale mentre si trovava ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Padova. Una morte scollegata dal coronavirus - che colpisce le vie respiratorie - e sulla quale si aspetta la ceralacca dall'Istituto Superiore di Sanità. Due invece le morti correlate a Covid-19 nel veneziano: Umberto Pavan, 79 anni, residente alla Gazzera, spirato nel reparto di Terapia Intensiva dell'Angelo e l'ottantenne ottico veneziano Danilo Carraro, già malato da anni, e morto martedì al Civile, dov'era ricoverato da venerdì scorso per un linfoma al collo. Anche per lui gli esami avevano dato tampone positivo.

I SINDACI

I primi a far sapere che non daranno numeri e informazioni sui contagi in paese sono stati gli amministratori di Scorzè ma in queste ore sono tanti i sindaci che mettono paletti e si allineano, intenzionati a mettere fine alla conta delle persone contagiate. Tanti cittadini, per esempio, a Spinea hanno sommerso di telefonate gli uffici e in particolare il sindaco Martina Vesnaver per avere conferme sulla voce di un contagio tra i lavoratori dell'ambiente scolastico. Quello di Spinea sarebbe un caso già isolato, emerso quando le scuole erano già chiuse da giorni e che non avrebbe avuto conseguenze. È il sindaco Martina Vesnaver lancia quindi un accorato appello ai suoi cittadini:

«Sono giornate molto intense. Siamo impegnati nella gestione dell'emergenza coronavirus e non ce la facciamo a rispondere a tutte le numerosissime richieste che ci arrivano, anche in privato. Per le informazioni normative fate sempre riferimento alla pagina e sito del Comune di Spinea, che sarà sempre aggiornata in tempo reale. Le notizie certe e ufficiali relative al nostro territorio vengono pubblicate dal Comune e dal Sindaco, non girano sui social».

N. Mun.

M. Fus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA