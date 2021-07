Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEVENEZIA (a.spe.) I contagi frenano un po', ma crescono i positivi e i ricoveri negli ospedali. Il bollettino di Azienda zero della Regione Veneto ha certificato, per ieri, 70 nuovi positivi in provincia, la metà dei 130 e 127 registrati nei giorni precedenti. Gli attualmente positivi continuano, però, a salire: adesso sono 1.167, 62 in più dell'altro ieri. Stabile, invece, il numero dei decessi a 2.029.I RICOVERATI«Sono nove...