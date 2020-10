LA SITUAZIONE

UDINE Nel giorno in cui risultano raddoppiati i malati di Covid 19 ricoverati in terapia intensiva, all'Ospedale di Cattinara a Trieste ha riaperto il 12esimo piano del nosocomio, proprio per ospitare i pazienti più gravi. Il coronavirus non risparmia nemmeno i lavoratori del mondo della sanità: tra le persone in terapia intensiva, anche una operatrice sanitaria di 28 anni dell'ospedale di Latisana. Da tempo non si registrava una paziente così giovane sottoposta a trattamento intensivo; le sue condizioni sono migliorate perché ha risposto bene alle terapie, ma si sta cercando di capire l'origine del contagio ed è partito il tracciamento delle persone con cui è entrata in contatto.

I NUMERI

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.423. Salgono a 10 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 27 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva rimane 356. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.747 tamponi, sono stati rilevati 38 nuovi contagi, di questi 13 in provincia di Udine, 14 nell'Isontino, 6 a Trieste, 5 nella Destra Tagliamento, ai quali si aggiungono 27 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.831, i clinicamente guariti sono 19 e le persone in isolamento 1.367.

LE TERAPIE INTENSIVE

Nel dettaglio dei casi, ci sono anche tre accettazioni dirette che riguardano altrettante persone rispettivamente di 79, 70 e 66 anni. Anche alla luce di questi incrementi e all'andamento dei contagi, è stato riaperto ieri a Trieste il dodicesimo piano del Cattinara, attrezzato per la terapia intensiva e semintensiva, dove opereranno equipe di anestesisti e pneumologi per l'assistenza ai pazienti Covid.

Vi è stato trasferito un sessantaquattrenne intubato proveniente da Udine, che da lunedì sera era già in una stanza isolata a pressione negativa, ed è in fase di trasferimento un secondo paziente intubato proveniente da San Vito al Tagliamento.

Nella semintensiva si trovano, invece, tre pazienti: uno proveniente dal reparto di malattie infettive dell'Ospedale Maggiore, uno con problemi pneumologici e un terzo dializzato che finora era in una stanza dedicata.

STATO DI PRE ALLERTA

Il vice governatore Riccardi ha fatto presente che, come previsto dal coordinamento regionale per l'emergenza, fino a lunedì il Santa Maria della Misericordia di Udine ha ospitato i pazienti Covid positivi provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia, mentre a ieri ne risultano otto. Secondo quanto evidenziato dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, a seguito dello spostamento del personale per la riattivazione dei reparti di Cattinara è stata sospesa la normale attività della camera iperbarica, che rimarrà attiva solo per le urgenze. Inoltre, da ieri, è stata ridotta l'attività ambulatoriale anestesiologica e di terapia antalgica per consentire il mantenimento dell'attività chirurgica programmata. Per questa settimana non ci sarà quindi alcuna sospensione degli interventi, mentre dalla prossima la programmazione sarà rivista in funzione dell'emergenza in atto. In ogni caso non ci sarà alcuna sospensione degli interventi urgenti e di carattere oncologico e dell'attività dell'emergenza-urgenza.

GLI ALTRI FOCOLAI

In riferimento alle nuove positività rilevate, relativamente all'area scolastica si segnala il caso di un insegnante dell'Istituto comprensivo di Porcia e di un ricercatore dell'Area Science Park di Trieste. Infine, sul fronte degli operatori sanitari sono risultati positivi al Covid un infermiere del reparto di Pediatria dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento e un operatore della residenza per anziani di San Quirino.

