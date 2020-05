LA SITUAZIONE

UDINE L'ultimo caso, in ordine di tempo, di una persona con i sintomi Covid-19 al Santa Maria degli Angeli di Pordenone si è presentato nella giornata di venerdì. Dopo gli accertamenti al Pronto soccorso gli accessi e i percorsi rimangono ancora rigorosamente separati il paziente è stato inviato nel reparto di Infettivologia dell'ospedale di Udine. «In accordo con la Regione e con gli altri ospedali ha spiegato il direttore sanitario dell'ospedale di Pordenone, Michele Chittaro si preferisce concentrare i pazienti Covid o sospetti tali, che sono ormai molto pochi, in un unico polo regionale in modo da consentire ai reparti allestiti nell'emergenza di tornare alla loro specifica funzione».

Il Santa Maria della Misericordia, quindi, si farà carico dei pazienti della Destra Tagliamento, per permettere alla direzione sanitaria dell'azienda del Friuli occidentale di poter riaprire quanto prima pur mantenendo una sorta di polmone-Covid il reparto della Medicina che ora vede bloccati una cinquantina di posti-letto, dei quali sono una decina sono occupati. Posti che durante la fase più acuta dell'emergenza erano serviti proprio per l'accoglienza dei pazienti colpiti dal coronavirus.

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 737; 59 in meno rispetto alla giornata di venerdì.

Rimangono 3 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, quelli ricoverati in altri reparti risultano essere 79, mentre i decessi salgono a 319 (uno in più di ieri). Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.183 (8 più di ieri): 1.345 a Trieste, 973 a Udine, 665 a Pordenone e 200 a Gorizia.

I totalmente guariti invece ammontano a 2.127 (66 più di ieri), i clinicamente guariti a 57 e le persone in isolamento domiciliare sono 598. I deceduti sono 174 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia

