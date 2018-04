CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONEUDINE Ci sono ancora pochi giorni, in Friuli Venezia Giulia, per consegnare l'autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie per i bambini. La scadenza fissata al 10 marzo, infatti, era slittata per poter completare il passaggio della documentazione tra scuole e Azienda sanitarie: la nuova data è quindi stata fissata al 10 maggio e siamo ormai agli sgoccioli. Verosimilmente, dato che l'anno scolastico volge al termine, i bambini non in regola con l'obbligo delle 10 vaccinazioni previste dalla legge potranno comunque...