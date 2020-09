LA SITUAZIONE

UDINE Bimbi contagiati e sezioni di asilo chiuse in via precauzionale. Nella Bassa friulana si sono registrati più casi, da Carlino a Cervignano. Ma anche al limite più basso della media pianura, a Camino al Tagliamento.

I CASI

Una piccola è risultata positiva al virus a Carlino e la sezione della scuola paritaria dell'infanzia che frequenta è rimasta chiusa ieri in via precauzionale: oggi i bambini e i docenti saranno sottoposti a tampone. La conferma è arrivata dal sindaco Loris Bazzo: «La bambina sta bene. Ha i sintomi di una semplice sindrome influenzale. La positività da tampone non è del tutto certa. Sono stato messo al corrente mercoledì pomeriggio. La diagnosi è stata fatta dopo il tampone con il pediatra di fiducia. Noi non siamo stati coinvolti: come istituzione, il coinvolgimento è arrivato quando la notizia si è diffusa e giustamente i genitori della bimba, in modo del tutto responsabile, con buon senso, hanno fatto presente la cosa. Abbiamo avuto sin da subito la collaborazione della scuola stessa e della Regione. Si tratta di un istituto paritario gestito dall'Associazione Scuola dell'infanzia don Riccardo Valentinis, che accoglie una sessantina di bimbi. Il dipartimento di Prevenzione ci ha detto di lasciare a casa la classe dei piccoli, dove era presente la bimba di tre anni positiva al covid. Per oggi (ieri ndr) quindi sono rimasti a casa sia i bambini di quella sezione sia le loro due maestre. I medi e i grandi sono andati comunque in asilo». Nel pomeriggio sono arrivate le indicazioni: «Da domattina (oggi ndr) inizieranno ad effettuare i tamponi su bambini e docenti, in totale una ventina. C'è stata una grande tempestività rispetto alla diagnosi iniziale: si è messa in sicurezza l'intera struttura». Un bimbo positivo anche nella materna parrocchiale Maria Immacolata di Camino al Tagliamento, dove «una sezione è rimasta chiusa» ieri «in attesa dell'esito dei tamponi», come conferma il sindaco Nicola Locatelli. Come spiegava nel primo pomeriggio l'arciprete, don Maurizio Zenarola, «stiamo aspettando che vengano a chiamare i bambini per i tamponi, per sapere come stanno le cose. A farli dovrebbero essere una ventina di bambini dai 3 ai 6 anni. L'asilo è diviso in due: un gruppo di una ventina di bimbi farò il tampone, gli altri no. Abbiamo chiuso solo una sezione oggi (ndr) in attesa dei test, il resto dell'asilo è rimasto aperto». Il parroco chiarisce che «il bimbo è venuto a scuola due giorni, giovedì e venerdì scorso. Poi sabato e domenica l'asilo era chiuso e lunedì non è venuto perché aveva un po' di raffreddore. Poi è venuto fuori che era risultato positivo: lo abbiamo saputo mercoledì. Siamo preoccupati per questo piccolo che deve fare il suo corso e per gli altri che ora devono interrompere la scuola appena iniziata». Anche a Cervignano (dove già si sono riscontrati tre casi di positività fra gli studenti delle superiori) un bimbo sotto i 5 anni è stato contagiato. «Frequenta la materna paritaria Maria Immacolata - spiega il sindaco Gianluigi Savino - ed è risultato positivo. Stamattina (ieri ndr) hanno chiuso una sezione. Sono 16 i bambini già sottoposti a tampone, assieme alla maestra. Non si sa come il piccolo si sia contagiato». A Varmo, «ancora prima che cominciasse scuola è stato segnalato un bimbo positivo, non residente a Varmo, che non è mai entrato nell'asilo parrocchiale Bini, che funziona regolarmente», come spiega il sindaco Sergio Michelin, «è risultata positiva una mamma che ha dei bambini e che è in isolamento. Prima di lei erano stati in isolamento anche i suoi genitori». Lieto fine a Monfalcone, al liceo Buonarroti, dove 105 ragazzi (fra cui due maggiorenni residenti a Villa Vicentina e Fiumicello) che erano in isolamento fiduciario dopo che un prof è risultato positivo al covid «sono risultati 105 su 105 negativi», come spiega il preside Vincenzo Caico: già ieri sono tornati tutti a scuola. Dovranno rifare il test a 13 giorni dal presumibile contatto, quindi il 24 settembre.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA