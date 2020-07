LA SITUAZIONE

TRIESTE Dopo giorni passati con lo zero al fianco della voce nuovi contagi, il Friuli Venezia Giulia annovera tre contagi in 24 ore. Due tamponi sono stati rilevati in provincia di Trieste e uno in provincia di Udine. In tutti e tre i casi - va precisato - non è stato necessario il ricovero ospedaliero. Uno dei tre tamponi positivi fa parte dei cosiddetti contagi di ritorno, dal momento che a ricevere l'esito è stato un cittadino serbo. Secondo le prime informazioni divulgate dalla Regione, però, si tratterebbe di una persona residente in Slovenia, il cui caso è stato solo scoperto in Friuli Venezia Giulia. La provincia di Pordenone non ha fatto registrare alcun nuovo contagio, nonostante le operazioni di test continuino quotidianamente. Anche ieri in regione non si sono verificati decessi causati dal Covid-19. Le Terapie intensive sono completamente vuote e nei reparti comuni sono rimasti quattro ricoverati.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 114, due più di lunedì per effetto dei tre nuovi contagi e di una guarigione. Lepersone risultate positive al virus salgono a 3.338: 1.407 a Trieste, 1002 a Udine, 710 a Pordenone e 219 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.879, i clinicamente guariti sono 28 e le persone in isolamento sono 82. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

IL CONTENIMENTO

«Sagre e altri eventi all'aperto in Friuli Venezia Giulia sono già possibili da diverse settimane», le discoteche al chiuso invece no e «penso che continueremo così». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rispondendo a una domanda sulle riaperture nella fase 3 ai microfoni di Radio1. «Il numero dei contagi interni - ha poi precisato - non è aumentato. Tutti quelli che abbiamo in questo momento sono di importazione. Anche grazie l'attenzione con cui si sono comportati i cittadini della mia regione, anche nei momenti più difficili a marzo e ad aprile quando i numeri continuavano a salire, si è riusciti ad avere quei dati buoni». Niente discoteche al chiuso, quindi, almeno sino al 31 luglio, quando scadrà l'ordinanza regionale.

