LA SITUAZIONE

PORDENONE Un'emergenza nell'emergenza, all'interno della struttura più problematica di tutto il sistema sanitario e di accoglienza della provincia di Pordenone: il reparto Covid della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola, infatti, è al completo. Non c'è più posto e se un ospite della residenza dovesse essere trovato positivo al Coronavirus nelle stanze a degenza normale, non potrebbe più essere trasferito nel reparto blindato, nel quale a quel punto dovrebbe essere liberato un posto grazie a un trasferimento in ospedale, l'eventualità che si vorrebbe evitare.

IL PROBLEMA

Alla casa di riposo di Castions c'è una zona rossa. Si trova al secondo piano della struttura ed è stata istituita dopo i primi casi di positività al Coronavirus di alcuni ospiti e di altrettanti operatori sanitari. Può contare su 24 posti letto blindati, oltre che su un coordinamento preso in mano direttamente dall'Azienda sanitaria. Il problema, oggi, è che quei posti sono tutti occupati. Non c'è spazio neanche per un ospite in più all'interno della zona rossa. E la conseguenza è solo una: nel caso di una nuova positività di un ospite residente nelle aree non Covid della struttura, si renderebbe necessario il trasferimento in ospedale di un'altra persona che si trova nel reparto Covid. La Regione, però, ha sconsigliato più volte il ricovero ospedaliero dei pazienti positivi delle case di riposo: l'approccio è quello dell'istituzione dei reparti dedicati all'interno delle strutture. E se questi ultimi si saturano? A Castions di Zoppola è successo. Realizzare a tempo di record un secondo reparto Covid nella casa di riposo è complicato: mancherebbe il personale adeguato e non si riuscirebbe a condurre in porto l'operazione in meno di due settimane. Oggi, quindi, l'emergenza si aggiunge all'emergenza, con un reparto pieno e il resto della casa di riposo in allarme. La struttura allo stato attuale ospita 53 persone negative al Covid e 24 positivi. Sono 15, invece, gli ospiti positivi della residenza che si trovano già in ospedale a Pordenone. I nove operatori sanitari contagiati, invece, sono da giorni in isolamento domiciliare. Nove, invece, i decessi di ospiti classificati come Covid positivi. L'intero team di coordinamento dei servizi è stato presente in struttura durante le feste di Pasqua per la gestione complessiva dell'attività della struttura e a supporto del personale in turno. Il medico inviato dall'Azienda sanitaria è stato presente in struttura per larga parte della giornata di domenica, monitorando tutti i 24 pazienti del reparto Covid-19 e rilevando una situazione stazionaria. In accordo con i rispettivi medici di medicina generale, ha visitato anche ospiti della zona non Covid, proponendo l'aggiornamento di diverse terapie. Ha inoltre avuto colloqui telefonici con alcuni parenti degli ospiti. È stato, fra l'altro, ricordato a tutto il personale l'importanza del rispetto delle norme igieniche, le regole di vestizionesvestizione, l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione, come peraltro risultante dalle indicazioni sopracitate.

IL QUADRO

In diverse camere è stata eseguita la sanificazione ambientale con la macchina ad ozono. Il Dipartimento di prevenzione ha comunicato il risultato di altri due tamponi riguardanti un'infermiera professionale ed un'ospite, entrambi risultati negativi. In tutta la regione, come ha confermato il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, sono 270 gli ospiti delle case di riposo risultati positivi al Covid-19. I decessi risultano essere 54 nei vari ospedali del territorio e 36 all'interno delle strutture stesse. I dati elencati sono aggiornati al 9 aprile.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA