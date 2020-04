LA SITUAZIONE

PORDENONE Un'altra vittima, la quinta, nella casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. E si tratta della seconda ultracentenaria sconfitta dal virus dall'inizio dell'emergenza in provincia di Pordenone. Nel reparto di Medicina dell'ospedale Santa Maria degli Angeli ieri è morta Alfonsa Del Col, nata nel 1918 e originaria di Pordenone. Da tempo era ospite della struttura zoppolana, e una settimana fa aveva ricevuto l'esito positivo del tampone. Si è trattato della ventinovesima vittima pordenonese del Coronavirus. A Udine, lunedì, ha perso la vita la cittadina romena 60enne Cucula Lenuta. Risultava residente a Cordenons e nel passato aveva lavorato anche a Pordenone. Sale così a 29 il bilancio dei decessi causati dal Covid nel Friuli Occidentale. In regione nelle ultime 24 ore sono stati registrate sei vittime, per un conto totale che tocca quota 167.

I NUMERI

Da quando, il 29 febbraio a Gorizia, è stato registrato il primo paziente positivo al Coronavirus in regione, non era mai capitato che per quattro giorni consecutivi il numero dei nuovi malati scendesse con regolarità. Il bollettino giornaliero viveva su un'altalena, con picchi di oltre 150 positivi in 24 ore e anomalie da otto contagiati figlie di ritardi nella comunicazione degli esiti dei tamponi. Da sabato, invece, la speranza è diventata tendenza, evidenza scientifica. Ieri i nuovi malati di Covid-19 in regione sono stati 51, contro i 55 di lunedì. Domenica erano stati registrati 62 casi, mentre sabato il dato parlava di 107 nuovi positivi. In sintesi, il ritmo del contagio sta scendendo: ogni giorno contraggono il virus meno persone rispetto alle 24 ore precedenti. Ma non è tutto. Continua ad aumentare - e ieri lo ha fatto sensibilmente - anche il numero dei totalmente guariti, rappresentati dai pazienti che hanno ricevuto l'esito negativo del doppio tampone di controllo: in sole 24 ore la Regione ne ha registrati 22 in più, per un totale di 295 persone. I clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone) sono invece 315, contro i 276 di lunedì. Scendono ancora i pazienti ricoverati nei reparti di Terapia intensiva: ieri erano 44. Le persone ricoverate in altri reparti risultano essere 185 e quelle in isolamento domiciliare sono 1.150.

IN PROVINCIA

La Prefettura di Pordenone usa un altro metro per fotografare l'andamento dell'epidemia in provincia: il dato che fornisce giornalmente indica soltanto i pazienti attualmente positivi, sottraendo al dato generale le cifre riferite ai pazienti guariti o deceduti. La Regione, invece, quando parla di persone positive intende tutti i cittadini che hanno contratto il virus dal giorno zero del contagio in Fvg. Spostando l'attenzione solo sul Friuli Occidentale, si nota come per il terzo giorno consecutivo la quota di residenti attualmente positivi sia scesa: ieri la Prefettura ne contava 424, mentre lunedì 431. I pazienti ricoverati in ospedale sono 56 contro i 57 di lunedì, mentre i totalmente guariti sono saliti a quota 28, mentre lunedì se ne contavano 22. Le persone positive al Covid-18 in isolamento domiciliare sono 363, mentre 523 residenti sono in quarantena (sotto sorveglianza) per essere stati a contatto con pazienti positivi. I Comuni coinvolti dal contagio sono 36 su 50.

SOSPIRI DI SOLLIEVO

Ieri sulla scrivania del sindaco di San Quirino, Gianni Giugovaz, sono arrivate due buone notizie: due bambini di sette e nove anni che erano stati contagiati in paese sono stati dichiarati totalmente guariti. Si trovavano in isolamento domiciliare e avevano sintomi lievi. Risulta guarita e negativa al doppio tampone anche la bimba di 5 mesi che aveva contratto il virus da uno dei genitori a Zoppola.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

