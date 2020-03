LA SITUAZIONE

PORDENONE Quattro morti (17 in totale, tutti sopra gli 80 anni tranne un uomo di 62 con precedenti patologie), di cui tre ultraottantenni che erano ospiti della casa di riposo di Mortegliano e un cittadino triestino, due pazienti in più ricoverati in Terapia intensiva (toccate le tredici unità) e il conto dei posti letto occupati negli ospedali della regione al di fuori dei reparti di Rianimazione che schizza a quota 98. In Fvg, in 24 ore, i contagi sono saliti di 46 unità, per un totale di 347 persone che dall'inizio dell'emergenza hanno contratto il Coronavirus. Diciassette i pazienti clinicamente guariti. Sono i numeri del bilancio giornaliero aggiornati dalla Regione. In provincia di Pordenone si registrano 50 pazienti positivi, di cui 49 sintomatici e uno non sintomatico. Undici le persone ricoverate in ospedale (cinque in Terapia intensiva, tra cui anche l'ex consigliere pordenonese Toffolo, altre sei in infettivologia). Trentanove i pazienti in isolamento domiciliare, mentre sono 143 le persone in quarantena per essere venute a contatto con pazienti positivi. Dieci persone, infine, ieri sono uscite dal periodo di sorveglianza. Finora in Fvg sono stati effettuati 3.558 tamponi. Positività in 15 comuni pordenonesi.

LA MAPPA

Ieri in provincia di Pordenone sono stati registrati casi ad esempio a Caneva (quattro pazienti positivi), Pordenone (tre casi), Valvasone Arzene (uno). Due ostetriche dell'ospedale di San Vito sono risultate negative al tampone. In via Mazzini, nel capoluogo, chiuderà uno sportello bancario a causa della positività di due persone: una vi lavora, l'altra è un parente. Nella sede dell'Azienda sanitaria del Bronx sono stati attivati provvedimenti per agevolare l'utilizzo delle ferie e dei congedi dei dipendenti, che possono usufruire anche del lavoro da casa.

LA SCOPERTA

Ma ieri sono arrivate anche buone notizie. Una, in particolare, da Trieste, dov'è stata isolata la sequenza del Coronavirus. Si tratta di due importanti traguardi raggiunti: il primo è la sequenza completa dei genomi, che permette di studiare l'evoluzione del Coronavirus nel corso della pandemia e di tracciare l'origine dei virus che sono stati introdotti in Fvg, il secondo è la disponibilità di isolati virali per la diagnosi e la ricerca di molecole antivirali e di un vaccino. Il team è costituito da Alessandro Marcello del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologie di Trieste (Icgeb); da Pierlanfranco D'Agaro, direttore dell'Unità complessa Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, laboratorio di riferimento della regione Friuli Venezia Giulia per la diagnosi di SARS-CoV-2; da Danilo Licastro, responsabile della piattaforma di genomica ed epigenomica Open-Lab Argo in Area Science Park. Tamponi positivi ottenuti nel laboratorio di riferimento sono stati seminati su cellule in coltura. L'Rna genomico di quattro isolate virali è stato poi estratto e l'intero genoma virale è stato sequenziato. Riccardi e Fedriga hanno espresso «grande soddisfazione». Ora piccole molecole possono essere adesso analizzate per la capacità di inibire il virus, il primo passo per trovare una cura, ed è possibile studiare la risposta immunitaria in grado di neutralizzare l'infezione.

LA PROPOSTA

Da segnalare infine l'iniziativa di una lavanderia di Cordenons, che si è offerta di sanificare gratuitamente le mascherine in uso nei locali dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

